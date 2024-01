Los vecinos denuncian abandono en La Luz

«El alcalde hace como ocho años que no viene a La Luz, quizás más; el barrio se merece que su alcalde venga al barrio», reclama Juan Cortés, presidente vecinal de este barrio de la Carretera de Cádiz en el que viven «más de 18.000 personas», calcula.

Para Juan Cortés, el desinterés del Ayuntamiento por La Luz no sólo se manifiesta en el tiempo que Francisco de la Torre lleva sin recorrerlo para interesarse por sus problemas: «El director del distrito lleva cerca de un año y el concejal de la Carretera de Cádiz, tomó posesión de su cargo en junio del año pasado y no ha sido ni para llamar a la asociación de vecinos», critica.

La asociación de vecinos denuncia que numerosos desperfectos no se arreglan desde hace años. / A. V.

El presidente vecinal cree que uno de los barrios más grandes de Málaga sufre abandono municipal, algo que se manifiesta en la falta de limpieza y de mantenimiento de aceras, rebajes, calzadas, zonas verdes, mobiliario... y en el estado deplorable de la fuente del barrio, en la avenida de La Luz, descascarillada desde hace años. «La fuente se está cayendo, se llama para que la arreglen y no hacen nada», critica.

Juan Cortés cree que La Luz necesita un mejor plan de podas, porque no dejan de caerse ramas de árboles, con el peligro que suponen en un barrio tan poblado. «El otro día tuvieron que venir los bomberos por un plátano oriental en la avenida de La Luz y hay otro que está podrido; veremos a ver si no se cae», recalca, al tiempo que resalta que «hace poco» cayó otra rama en la misma avenida.

Los vecinos piden un plan de asfaltado y se quejan del estado de numerosos pasos de cebra en La Luz. / A.V.

El presidente de la asociación cree que hay que rebajar la altura de algunos ejemplares «como en la plaza de la Luz, que están llegando a la octava planta», así como los de los ficus de Isaac Peral, cuya frondosidad oculta las farolas.

En el capítulo del mantenimiento de zonas verdes, lamenta que el Parque María Luisa esté «abandonado completamente, es de vergüenza porque sólo va un jardinero, no sé si cada semana o cada dos». También critica que se haya perdido la mayoría de la vegetación de los parterres, desaparecida en los últimos tres años y sin reponer y vuelve a avisar, como ya hizo en 2021 en este diario, del riesgo de una gigantesca tipuana inclinada sobre un parque infantil en la plaza de la Luz, que además está levantando el piso.

Juan Cortés, ante un parterre en la plaza de la Luz, la mayoría de cuyas plantas han desaparecido y no se reponen. / A. V.

El dirigente vecinal muestra además las calzadas cuarteadas de numerosas calles y recuerda que muchas no se arreglan «desde tiempos de Pedro Aparicio»; por eso pide un plan de asfaltado que por lo menos se centre en las vías principales, como la avenida de La Luz y las calles adyacentes.

Juan Cortés también hace hincapié en los innumerables tramos de aceras y rebajes rotos o levantados que no se reparan desde hace años, al igual que los contenedores de basura con la tapa rota. A este respecto subraya que los nuevos contenedores marrones de basura orgánica no están funcionando bien en La Luz. Por otro lado, lamenta que a la fachada de la biblioteca del barrio, la Francisco de Quevedo, no se le retire la calima, otra evidencia a su juicio del abandono municipal.

Rafael Ruiz, vecino del barrio, resume por su parte el estado de La Luz: «Los pasos de cebra están llenos de boquetes y rajas y a las personas mayores les cuesta mucho trabajo cruzar con los andadores y las alcantarillas, rebajadas; los árboles están abandonados y los alcorques reventados»,

Rafael lamenta también la suciedad que hay en La Luz y cree que si el barrio está sucio y no se limpia «el incívico es el Ayuntamiento».

Los vecinos llevan años alertando del riesgo de una tipuana inclinada sobre un parque infantil. / A. V.

Respuesta del Ayuntamiento

Un portavoz municipal informó ayer de que el concejal de la Carretera de Cádiz, Francisco Pomares, había visitado el barrio de la Luz el pasado lunes y hablado «con diversos comerciantes y vecinos» y el director de distrito visitó ayer el CEIP Virgen de Belén por la notificación de una avería.

El portavoz destacó que la asociación de vecinos no había concertado cita con el concejal, que «estará encantado de atenderles, al igual que al resto de asociaciones y de visitar los puntos del distrito que consideren para ver las incidencias, como ha hecho siempre que se le ha solicitado».