La Junta prevé más médicos que vacantes entre 2025-26 y que este año nadie esté fuera de garantía de las listas de espera

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, aseguró ayer durante una comparecencia en el pleno del Parlamento de Andalucía que entre 2025-26 se pondrá fin a «la situación de desequilibrio, a que salgan más médicos que entran» y que hasta entonces «no habrá suficientes médicos para cubrir las vacantes», para remarcar que «no es una situación exclusiva de Andalucía». A esta previsión sumó la expectativa de que «a final de 2024 ningún andaluz estará fuera del decreto de garantías» de las lista de espera quirúrgicas y de consultas externas.

Pese a estas buenas expectativas expresadas por García, el primer pleno parlamentario del nuevo periodo de sesiones evidenció el descontento con la gestión de la sanidad por parte del gobierno del PP y la consejera tuvo que hacer frente de nuevo a la petición de dimisión por parte de la oposición.

El pleno acogió un debate sobre la situación sanitaria que los partidos de la oposición llevaban reclamando todo el mes de enero -aunque no monográfico-, pero no sirvió para profundizar, por ejemplo, sobre el tiempo de renovación de los 7.000 ‘contratos covid’ o sobre las dimisiones en la cúpula de Salud, ya que la consejera no hizo referencia a estos dos asuntos.

Catalina García hizo descansar su análisis de la situación de la sanidad pública andaluza sobre «los efectos de la pandemia, el déficit de profesionales y el aumento de actividad asistencial en la Atención Primaria y Hospitalaria».

Dos mujeres pertenecientes a la Agrupación de Trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) son conminadas a abandonar la tribuna de invitados del Parlamento andaluz en Sevilla tras proferir gritos reivindicativos al término de la intervención de la consejera de Salud, Catalina García / EFE

A modo de resumen apuntó que «ha crecido la actividad, pero ha crecido más la demanda», y con estos parámetros concluyó que «no se ha detenido el funcionamiento del sistema, sin colapso ni camillas en el pasillo», aunque apuntó la existencia «por supuesto, de vicisitudes y problemas», de las que indicó su deseo de «en breve tiempo revertir la situación y recuperar la normalidad», con el convencimiento de fondo de que «ha aumentado la demanda por el cambio demográfico».

García calificó como «problema endémico la falta de profesionales», de lo que puso como ejemplo que «las bolsas de empleo están vacías» y a esto sumó que, de los 10.800 titulados que superaron el examen MIR en 2023, 2.200 no consiguieron plaza pese a haber aprobado el examen.

«El 20% quedaron fuera, no lo podemos entender y no lo podemos admitir», afirmó la consejera, mientras que apuntó que informes proyectivos auguran que en 2028 el déficit de médicos de familia será de un 10%, antes de indicar que Andalucía ha cubierto el 100% de las plazas acreditadas para formar médicos especialistas a través de la vía MIR y que el 80% de los estudiantes que se forman como especialistas se quedan en Andalucía, porcentaje que sube al 90% incluyendo a los médicos de familia.

A la falta de profesionales sumó García «el aumento del volumen asistencial» para afirmar que «nunca se habían hecho 447.000 cirugías», así como 11,3 millones de pruebas diagnósticas, o 15 millones de consultas externas.

La consejera defendió haber afrontado el aumento de la actividad asistencial con el incremento de recursos humanos y materiales, para lo que indicó que entre octubre y diciembre del pasado año se hicieron 6.000 intervenciones más, se abonaron 2,5 millones de horas extras tras destinar 100 millones adicionales o que con los 6 millones destinados a los autoconciertos se han hecho 9.000 cirugías extraordinarias y señaló que para este 2024 prevé destinar 120 millones para autoconciertos, al tiempo que defendió que los conciertos representan un gasto relativo del 3,92%.

Peticiones de dimisión

Estas explicaciones y argumentos no contentaron al PSOE, que por medio de la parlamentaria María Ángeles Prieto manifestó que el «deterioro» de la sanidad pública sigue avanzando, lo que está provocando manifestaciones constantes de los sanitarios por el «recorte de las plantillas», a lo que se suma «un millón de personas en listas de espera». «En medio de este caos, dimite la cúpula de la consejería por una gestión desastrosa», según Prieto, que consideró que la consejera debería «dimitir».

El diputado de Vox Rafael Segovia manifestó que la Junta tiene que empezar por aumentar los presupuestos de sanidad y consideró una clara muestra de que la gestión «no es buena» el aumento de las listas de espera.

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, criticó la intervención «plagada de lugares comunes y monocorde» de la consejera, que «no ha puesto el foco en los problemas reales del servicio andaluz de salud».

La diputada de Grupo Mixto-Adelante Andalucía Maribel Mora reprochó a la consejera que no aludiera al «aumento sinfín» de las listas de espera e insistió en pedir la «dimisión» de la consejera.