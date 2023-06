Si a día de hoy conseguir cita con algunos especialistas puede parecer una misión imposible, la situación no solo no tiene perspectiva de mejora de aquí a los próximos años, sino que además amenaza con empeorar debido al envejecimiento de la plantilla, que cada vez está más cerca de la jubilación y para la que no hay reemplazo suficiente.

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha presentado esta semana el Informe de Demografía Médica en Andalucía 2022, que revela que Málaga es la provincia con más médicos colegiados activos próximos a la edad de jubilación. De los 8.339 facultativos en activo de la provincia, 2.805 se encuentran en la franja de edad de 55-64 años. Le siguen de cerca Sevilla con 1.750 y Granada con 998. Una de las principales conclusiones que se desprenden del estudio es la preocupante disminución del número de médicos en activo en Andalucía, como consecuencia del aumento de las jubilaciones de los médicos colegiados y de que no hay una reposición suficiente de médicos jóvenes. Una situación que se agrava en el caso de Málaga, donde la cifra de facultativos cerca de los 65 años es la más elevada de toda la comunidad. «Esto se traduce en que dentro de unos años tendremos un problema que irá in crescendo si las plazas MIR no se adecuan a los médicos que se jubilan», explica el presidente del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga), Pedro Navarro, que afirma que, actualmente, las jubilaciones superan a los médicos que se colegian. Más plazas MIR El presidente sostiene que, pese a que las plazas MIR han ido aumentando progresivamente, siguen sin ser suficientes para compensar el volumen de jubilación que se avecina. En 2022 en Málaga se adjudicaron 244 plazas MIR frente a las 179 de 2018. «Desde el Colegio de Médicos venimos reivindicando que la solución es que el ministerio aumente y adapte las plazas MIR a los jubilaciones que están previstas que se produzca en los próximos años», reivindica el presidente de Commálaga, que hace hincapié en que lo más importante es que se adecuen «no solamente el número cuantitativo, sino también el cualitativo». El doctor Navarro matiza que es necesario que las plazas de MIR que se aumenten se ajusten a las especialidades de médicos que se jubilan, «porque hay especialidades en las que no faltan facultativos, mientras que en otras sí, como pueden ser, por ejemplo, los médicos de familia y los pediatras de atención primaria, los anestesistas u otras especialidades concretas». Andalucía, entre los destinos favoritos de los MIR En este sentido, el presidente del CACM, el doctor Jorge Fernández Parra, durante la presentación del informe, además de alertar de la falta de especialistas en la comunidad, también subrayó la necesidad de ampliar el número de residentes y que es un error pensar que la solución está en incrementar las plazas en las facultades de medicina, «porque luego nos encontraremos con el embudo del sistema MIR». Médico por habitante A pesar de la preocupación por la falta de relevo de cara a los próximos años, Málaga es de las provincias de Andalucía con mejores cifras en cuanto a médicos por cada 1.000 habitantes. En la provincia malagueña hay un médico en activo para 206 habitantes, solo superado por Granada donde hay uno por cada 202. Por otro lado, las provincias con mayor número de habitantes por médicos son Cádiz y Almería, con 305 y 272 respectivamente. Los médicos de la sanidad privada exigen mejores condiciones a las aseguradoras Al analizar dónde trabajan los médicos en activo de Málaga se refleja que de los 8.339, el 56% trabaja en la sanidad pública, el 37% en sanidad privada y un 12% en sanidad mixta. A nivel andaluz, el informe señala el aumento de un punto en la actividad privada, en comparación con el 2021. Desde el Consejo Andaluz consideran que la eliminación del complemento de exclusividad ha supuesto un incremento en el flujo de médicos desde la sanidad privada a la pública y viceversa. El informe también manifiesta que la feminización de la profesión médica continúa creciendo, aunque la población médica femenina andaluza supone el 49,3% de la colegiación (frente al 48% de 2021). En el caso de Málaga, resulta llamativo que frente a las 3.883 mujeres colegiadas en 2018, en cuatro años se ha incrementado casi un millar, llegando a las 4.826 en 2022. Extranjeros colegiados Que Málaga es un destino atractivo para los médicos queda evidenciado al comprobar que la provincia es, con diferencia, la que mayor número de colegiados extranjeros tiene (820), seguido de Almería (339). «Aunque la falta de especialistas es un problema nacional, en Málaga es de menor gravedad al ser una ciudad muy atractiva a la que quieren venir debido al buen ambiente, clima y nivel hospitalario», apunta el presidente del Colegio de Médicos. Respecto a los facultativos extranjeros, confirma que existe una bolsa importante de médicos extranjeros que atienden a colonias extranjeras asentadas en la Costa del Sol. Destaca además que no solo trabajan en la sanidad privada, sino también en la pública y que, mientras su título esté homologado y sus competencias acreditadas, «todo lo que sea un médico enriquece el nivel de la sanidad malagueña».