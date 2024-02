Málaga no implantará el cobro de una tasa turística

El Ayuntamiento de Málaga no implantará, por ahora, el cobro de una tasa turística, un tributo que grava las pernoctaciones por día y noche a los visitantes, y que ya se ha aplica en Barcelona o Baleares, además de en numerosas ciudades del entorno europeo.

De hecho, parece poco probable que en el corto o medio plazo el consistorio malagueño se decida a aplicar esta tasa porque, según recordó ayer el propio alcalde durante su intervención el Foro Nueva Economía en Madrid, para ello requiere contar con un marco regulatorio autonómico que la Junta sigue descartando por falta de "consenso con el sector".

"No podemos hacerlo nosotros solos, eso depende de que la junta nos autorice. Yo no he tenido una posición en contra, si se pusiera tiene que ser que la Junta lo vea claro, con el consenso con el sector, finalista absolutamente y controlada por el sector", expuso Francisco de la Torre, que apuntó a que la medida podría favorecer la búsqueda y captación de "turistas que tengan más capacidad de gasto, de dar dinamismo a la economía de Málaga".

De la Torre insistió en que la creación de este tributo "nunca sería una decisión unilateral" y que requeriría una regulación previa por parte del Gobierno andaluz.

Al respecto de ese paraguas autonómico para implantar la tasa turística, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de esta semana, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, volvió a enfriar una vez más la posibilidad de crear ese marco legal, aludiendo a un fuerte rechazo por parte del sector turístico que, según llegó a afirmar, "no quieren oir hablar de la tasa turística".

"No quieren negociar sobre esta cuestión. En cuanto tengamos receptividad por parte de ellos a estudiarla, a analizarla a buscar algunos cauces alternativos, la Junta de Andalucía estará ahí para buscar las soluciones que se planteen", manifestó Bernal. "En este momento este consenso no es posible porque los agentes del sector no lo quieren".

El alcalde de Málaga en el Foro Nueva Economía Forum. / L.O.

Financiación local

En cualquier caso, Bernal señaló que el principal problema que afrontan los ayuntamientos no viene motivado por la propia actividad turística sino por un déficit de financiación local que, recalcó, debe abordar el Ejecutivo central.

"La interposición de tasas, de impuestos, de grávamenes especiales, solamente suponen una solución coyuntural a un problema mucho mayor que tiene que ser resuelto por parte del Gobierno de España a través de la correcta financiación de las entidades locales.

"Son muchos años en los que he escuchado a los alcaldes de muchos municipios hablar de esta cuestión, es necesario poner soluciones adecuadas a los problemas, que no es el control de turismo, esto es un problema de financiación local".

Reunión del consejero de Turismo, Arturo Bernal, con el sector turístico andaluz. / L.O.

Estudiar su implantación

La semana pasada el pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó un punto de la moción urgente de Con Málaga en la que se expresaba la postura favorable a estudiar la implantación de esta tasa e instaba a la Junta a desarrollar ese marco normativo.

"Nosotros no nos negamos a estudiar --la tasa--, todo lo contrario, lo hemos dicho, y con la voz del alcalde, muy claro y evidente", expuso el concejal de Turismo, en el Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido. "Se trata de temas de competencia, que saben que no tenemos". "Lo hace Cataluña porque tiene las competencias", recalcó.