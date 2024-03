La Junta de Andalucía, abierta a abordar la tasa turística con los municipios

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha mostrado la disposición del Gobierno andaluz a abordar la tasa turística con los municipios, pero sigue supeditando este debate al consenso del sector, toda vez que ha rechazado que exista "rigidez o inflexibilidad" por parte del Ejecutivo autonómico.

A preguntas de los medios este miércoles en Sevilla, Bernal ha recalcado que "somos conscientes y sensibles" con las necesidades de las ciudades turísticas, que "tienen que cubrir una serie de servicios públicos" y ha apuntado a "un problema estructural de la financiación local" en los ayuntamientos que, "ante la falta de respuesta del Gobierno central a esta situación, tienen que buscar otros argumentos y tributos para incorporar más ingresos a sus cuentas".

A este respecto, el titular de Turismo ha pedido "un tratamiento adecuado" ante la tasa turística, subrayando que desde el Gobierno andaluz "gestionamos este ámbito desde la cogobernanza, con un trabajo conjunto del sector y las administraciones". En este punto, ha hecho referencia a la manifestación "clara y contundente" lanzada este pasado martes el Consejo Empresarial de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que mostraba su rechazo a la tasa turística por entender que es un nuevo tipo impositivo que "afecta negativamente a la competitividad del sector y al conjunto de la economía regional".

"Estamos dispuestos a sentarnos a hablar, siempre que sea sobre la base del consenso previo en el sector. Cuando éste tenga claro qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer, lo abordaremos y trasladaremos el interés a los ayuntamientos y diputaciones, que tienen una parte importante en esta decisión". "Necesitamos un consenso previo para poder trabajar sobre unas basas, y ahora mismo no existe", ha concluido.

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, atiende a los medios en ExpoCherry-Costa Granada, en Albuñol (Granada). / PSOE-A

Por su parte, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha acusado este miércoles al consejero de Turismo de demorar este debate. Según Espadas, que ha hecho alusión a alcaldes populares como el de Málaga, Francisco de la Torre, o Córdoba, José María Bellido, hay regidores que "ven que necesitan que la Junta de Andalucía impulse esto, pero hay un obstáculo" en su opinión "porque el consejero de Turismo", Arturo Bernal, "escucha exclusivamente la opinión de una parte del sector y permanentemente demora y dilata el proceso".

Por ello, el secretario general de los socialistas andaluces ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que abra el debate de la tasa turística para alcanzar el "consenso y la unidad" con los grupos políticos sobre este asunto que ya reclaman alcaldes de distinto signo político, y ha adelantado que presentará una proposición de ley en el Parlamento andaluz si el PP-A no aborda este asunto.

También dentro del debate si de debe imponer o no la tasa turística, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha mostrado este miércoles su rechazo a la implantación de una tasa turística mientras el sector del turismo andaluz esté en contra de ella. En rueda de prensa, Martín ha manifestado que el sector turístico es uno de los motores económicos más importantes de la comunidad y cualquier "decisión al respecto no puede hacerse de espaldas" al sector, que se ha mostrado en "contra del impuesto".

En este sentido, ha señalado que pretender legislar sobre una tasa turística "no tiene sentido" y ha recordado que la naturaleza del Gobierno andaluz es tendente a la reducción de impuestos, porque así se crece más y se crea más empleo. "No es el momento de hablar de algo que no vamos a aprobar estando todo el sector turístico en contra de ello", según ha dicho Martín.

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido. / Rocío Ruz - Europa Press

La FAMP propone a la Junta "abrir un grupo de trabajo"

Cabe recordar que el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido (PP), ha expresado este pasado martes la "disposición" de dicha entidad que dirige para "abrir un grupo de trabajo" con la Junta de Andalucía si dicha administración lo ve "interesante" para abordar la posibilidad de implantar la conocida como 'tasa turística' en algunos municipios.

El también alcalde de Córdoba señalaba que entiende que hay alcaldes que consideren que "en sus municipios sería positivo" que la hubiera, y él puede "compartir ese análisis, porque es cierto" que hay ciudades con "una aglomeración" de turistas que eso genera "un coste para los servicios públicos de todo tipo, de limpieza, de transporte, de seguridad, de mantenimiento".