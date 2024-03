Casero defiende el último fichaje de Urbanismo y rechaza que haya conflicto de intereses

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha cerrado filas hoy en torno al fichaje del arquitecto Víctor Troyano como nuevo asesor, ante las críticas de la oposición que lo han calificado como un "escandaloso caso de conflicto de intereses".

"No hay conflicto de intereses. ¿Dónde pretende usted que el ayuntamiento fiche a un asesor de urbanismo? ¿En la escuela de historia del arte? Tendremos que traer a un profesional del sector que tenga un currículum solvente", ha respondido la edil durante la celebración del Consejo Rector de Urbanismo a la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, que le preguntaba si el equipo de gobierno ha solicitado informes de incompatibilidad en torno a la figura de Troyano por haber ejercido puestos de dirección en promotoras adjudicatarias de proyectos en desarrollo en la ciudad de Málaga.

"Deje usted de demonizar a las personas por lo que son, porque eso no es propio de una democracia. Y el procedimiento es absolutamente transparente, legítimo y legal", ha recalcado Casero en un tenso cruce de declaraciones con Morillas con una importante carga política.

"Nos parece que es absolutamente alarmante que se haya nombrado como asesor de Urbanismo a una persona que ha formado parte de distintos equipos directivos de fondos de inversión y de grandes empresas con intereses directos en proyectos urbanísticos que está gestionando en este momento el ayuntamiento y la Gerencia Municipal de Urbanismo", ha manifestado la edil de Con Málaga, Toni Morillas.

Sede de la Gerencia de Urbanismo. / L. O.

Por su parte el concejal socialista, Mariano Ruiz, ha solicitado a Casero que informen "a qué tareas se va a dedicar" Troyano al entender que el trabajo de coordinación está "más que cubierto" con José María Morente, el coordinador general de la Gerencia de Urbanismo.

Casero ha insistido en que el nombramiento de Troyano "no es objeto" del Consejo Rector de Urbanismo porque es personal eventual contratado por el Ayuntamiento de Málaga y ha remitido al concejal socialista al Portal de Transparencia para consultar su atribución de funciones, una información que, tal y como ha manifestado Ruiz, no se encuentra publicada.

"No veo por qué no podemos buscar en el sector un perfil con cualificación para desarrollar y desempeñar funciones aquí. A mí me parece todo lo contrario, el conflicto de intereses estaría si esta persona o cualquier otra se va de aquí a desempeñar tareas en otra empresa que tenga vinculaciones con esto, pero al revés no me parece que exista ningún tipo de incompatibilidad".

Trayectoria de Troyano

Víctor Troyano Zurita es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Empezó su carrera profesional en HCP Arquitectos, donde ocupó los puestos de Director de Proyectos y Director Oficina en Bahréin. En Hill International fue Project Manager y Design Manager, y también trabajó para Dazia Capital -la promotora que compró la manzana de Callejones del Perchel- como Director de Proyectos en la Costa del Sol. Por último, en Urbania ha sido Lead Project & Concept Manager y Concept Design Director.

Esta última promotora fue la ganadora de la subasta para la construcción de tres rascacielos con zonas comerciales en los terrenos de Repsol, una adjudicación ,por cierto, pendiente de formalizarse. Por esta venta, el Ayuntamiento de Málaga espera embolsarse 66 millones de euros.

Víctor Troyano, de Urbania a asesor de Urbanismo. / L.O.

Piden la comparecencia de De la Torre

El grupo municipal de Con Málaga ha pedido por escrito a Francisco de la Torre que comparezca en el próximo pleno para explicar el “polémico nombramiento” de Víctor Troyano como nuevo asesor del área de Urbanismo.

Una solicitud que no es vinculante, por lo que el regidor podrá aceptar o rechazar realizar esa intervención, que se produciría el próximo 2 de abril -se aplaza por la celebración de la Semana Santa- y al final de la sesión, antes de los ruegos y preguntas.

Con Málaga critica en la carta remitida al regidor que Troyano “ha sido miembro de los equipos directivos de fondos de inversión y grandes empresas con intereses en proyectos de gran calado en nuestra ciudad con expectativas de cifras millonarias de negocio, así como en despachos de arquitectura adjudicatarios de estudios y proyectos externalizados por la Gerencia municipal de Urbanismo y la oficina de grandes infraestructuras”.

Por ello, el grupo se muestra “alarmado” por las “posibles incompatibilidades que puedan existir” así como por el “escandaloso conflicto de intereses” que se pueden producir por un nombramiento que entiende como una “especie de puerta giratoria” de empresas “que tienen en juego en este momento cifras millonarias en proyectos urbanísticos en vigor”. En este punto, entienden que el servicio público “no debe ser discriminatorio sino imparcial y que no debe favorecer intereses privados”.