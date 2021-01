Pellicer: "El partido es un reto y un desafío"

Ya quedan menos de 24 horas para el encuentro de Copa del Rey entre Málaga CF y Granada CF. Bajo el telón copero, mañana por la mañana La Rosaleda volverá a vivir un partido de Primera, así lo han catalogado los entrenadores de ambos conjuntos. Para Pellicer, "es un derbi de Primera, lo he vivido a nivel profesional como jugador en Segunda B. Esa rivalidad es histórica, sana. Esperemos que en un futuro no muy lejano se pueda competir en Liga", apuntó en rueda de prensa.

En el seno blanquiazul, seguir vivo en la Copa del Rey y pelear por un puesto en los octavos de final es todo "un desafío", sobre todo por el rival. "Es un equipo fuerte de Primera. Está en Europa League, es séptimo en la Liga, fue semifinalista el curso pasado en Copa, es el equipo español que más ha crecido en el último año. Tenemos envidia sana", comentó el míster de Nules. Para él, la evolución del club nazarí es "un espejo en el que mirarnos".

Para el Málaga, este encuentro se ha convertido en todo "un reto y un desafío". Pero en cuanto a los protagonistas del envite, el técnico

no dio demasiadas pistas. La única es que los 16 profesionales disponibles estarán en la convocatoria, solo le queda decidir a los jugadores del filial. Asimismo, subrayó que intentarán "compensar el once y la convocatoria". "Esperaremos hasta última hora para ver lo que hay que hacer con el once, haremos los cinco cambios y ajustaremos las cargas".

También remarcó que "lo fuerte" que tiene el plantel costasoleño es que todo el que esté sano, está a disposición de jugar. "No hay titulares ni suplentes. Esto es una rueda y hay estados de forma". En cuanto a los lesionados, Pellicer confirmó que Benkhemassa no pudo entrenar, aunque podría volver la semana que viene. "Matos está mejorando e Hicham está con esa recaída".