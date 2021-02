Con el empujón anímico y deportivo tras la victoria de la pasada jornada, otra vez el conjunto de Martiricos se enfrenta al examen de mejorar sus números en casa. Sergio Pellicer, en la rueda de prensa previa al partido ante el Real Zaragoza, subrayó la importancia de este asunto. "Tenemos un debe con nosotros mismos que es encontrar esa brújula que nos marque el camino de la victoria. Los que más ganas tienen son los jugadores, el 80% de ellos no ha podido vivir in situ las 23.000 gargantas que estuvieron aquí hace un año ante el Zaragoza. Queremos darle una alegría a la afición en casa, aunque no estén".

Es por eso que el técnico de Bules sabe que este duelo es determinante para convertir en "punto de inflexión para romper esa racha de local”. Así se lograría un mayor equilibrio entre los resultados como visitante y como local, muy descompensados en esta extraña temporada de pandemia y con estadios vacíos. "Te tienes que hacer fuerte como local, aunque no haya público. Mañana nos vamos a enfrentar a un equipo que viene en una dinámica muy positiva desde que llegó su entrenador. Es un equipo que se ha reforzado y que por potencial no va a reflejar su clasificación, al igual que por historia y tiene unas estadísticas como visitantes que no valen para nada, porque hay que tener en cuenta el bloque de los cinco últimos partidos en los que ha estado con su nuevo técnico", advierte Pellicer.

Para la ocasión, y conmemorando que el Málaga CF - Real Zaragoza de la pasada temporada fue el último partido en el que los fieles al club de Martiricos pudieron disfrutar de un partido en vivo, el entrenador anunció que durante el partido se oirán "esos cánticos de la grada de animación que te llevan en volandas". Aunque sea a través de la megafonía, Pellicer espera que así pueda cambiar algo. "Queremos conseguir la victoria y dedicársela a la afición, porque los jugadores son los que más ganas tienen”.