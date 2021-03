El Málaga CF seguro que echa de menos a Chavarría, pero ha encontrado en Luis Muñoz a un recambio que no ha sorprendido al entrenador blanquiazul, Sergio Pellicer: "Lo raro es que no hubiese marcado porque lleva tres semanas haciendo lo mismo en todos los entrenamientos".

El bigoleador transformó ante el Sabadell una primera diana que rompía la igualdad inicial y, posteriormente, una pena máxima que rompía más de 40 encuentros seguidos en los que no se le señalaba al cuadro malaguista un penalti a su favor. El entrenador castellonense subrayó que ha sido "el mejor partido de toda la temporada en todas las facetas".

Así se refirió que sus jugadores "han jugado en campo contrario incluso con el marcador a favor". En este sentido, especificó que sus pupilos "entrenando de esta manera" van a estar "mucho más cerca de conseguir el objetivo". Negó por lo tanto que el camino hacia la permanencia esté casi resuelto, al contrario insistió en que hay que seguir "trabajando con humildad" como hasta este momento de la temporada.

El técnico blanquiazul reconoció la importancia de un triunfo que supone el segundo consecutivo, justo después de cuatro meses sin victorias en casa. "Era un día importante, un partido en el que nos jugábamos seis puntos. Una derrota nos hubiese puesto con una diferencia más reducida sobre el descenso, al enfrentarnos a un rival directo", aclaró.

Pellicer achacó al aspecto anímico que la plantilla en muchos puestos haya dado un paso al frente. "Teníamos ese debe en nuestro campo, aunque ha habido muchos partidos en casa en los que hemos jugado en unos contextos determinados y complicados. Sabemos que todo está en al cabeza. Estas dos victorias frente al Rayo y un conjunto como el Sabadell, tremendamente complicado y que había empatado, por ejemplo, en Almería, tienen mucho mérito".

El preparador malaguista felicitó explícitamente a todos los jugadores en un semana que calificó de complicada y reiteró que han sabido recomponerse "pese a todas las dificultades". Y así matizó que si tiene que llegar un refuerzo por Chavarría, "cuestión a la que tiene que responder Manolo Gaspar, que sea alguien que tenga la idea de grupo, que aporte en el vestuario como en el campo". Aludió explícitamente al ejemplo que representa Calero, justo en este sentido.

Minutos antes de la intervención de Pellicer, el preparador visitante y exjugador malaguista, Antonio Hidalgo, reconoció su culpabilidad en un pequeño rifirrafe que tras la conclusión del encuentro protagonizó junto a su homólogo en el banquillo local. "Es más cosa mía que suya. Él es el entrenador que el Málaga necesidad ahora y en el futuro. Mi vuelta a casa siempre es especial", aclaró el propio Hidalgo.

Al respecto, el castellonense insistió en que lo que ocurre en el campo se queda en el mismo: "Nosotros ya vivimos estas situaciones de tensión el año pasado. Le deseo a él y al Sabadell todo lo mejor. Me ha pedido disculpas y yo también las pido si no he reaccionado adecuadamente".