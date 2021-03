El mejor:

Josua Mejías. Batallador (6). Tuvo mucho trabajo para contener a todo un portento como Sadiq. Hizo un buen partido, pese a la abultada derrota. Sin culpa en los goles. Terminó tocado.

Dani Barrio. Precipitado (3). Pudo hacer más en los goles. Sobre todo en el 0-3, en el que hizo una salida horrible. El 0-1 se lo colaron por su palo y el 0-2 de Lazo desde muy lejos era parable.

Alexander González. Nulo (2). Segunda actuación consecutiva para olvidar. Perdió un balón en zona delicada que costó el 0-2. Muy flojo. De más a menos desde que fichó por el conjunto blanquiazul.

Juande. Sobrepasado (4). Sufrió mucho ante los atacantes almerienses. Ávalos Barrera le señaló un penalti que luego tuvo que anular. Lastrado por el mal partido en líneas generales del equipo.

Cristo. Novato (4). No aprovechó la oportunidad sustituyendo a Matos. La pérdida de Ramón en el 0-1 le pilló demasiado abierto y no llegó a tiempo para cerrar. Le falta continuidad para ir a más.

Benkhemassa. Cumplidor (5). No fue de lo peor del equipo, ni mucho menos. Se le vio asomarse mucho más por el área rival que en otras ocasiones. Pudo marcar nada más empezar el choque.

Ramón. Suspenso (2). Cometió un grave error poco habitual en él que costó el 0-1. Ha perdido consistencia tras la lesión en el hombro. Falto de ritmo por el tiempo de inactividad. Necesita recuperarse.

Luis Muñoz. Capitán (6). Sin brillar, pero cumplidor, un día más. Gran despliegue en el centro del campo para ayudar en la presión, robar y llegar al área contraria. Liberado con la entrada de Escassi.

Julio. Sustituido (4). No destacó en los 45 minutos que le dio Pellicer. Fue sacrificado al descanso, no pudo demostrar nada. Apenas tocó un par de balones en zona de peligro. El partido no acompañó.

Joaquín Muñoz. Flojo (4). Tampoco fue el día de Joaquín Muñoz. Sin peligro alguno, en la línea del equipo. No fue el Joaquín desequilibrante de otras ocasiones. Se le ve algo justo físicamente.

Caye Quintana. Negado (3). Otro día más sin ver portería. Consiguió marcar, pero estaba en fuera de juego. El equipo necesita goles, y Caye no los está aportando. Mandó fuera un cabezazo en la segunda parte.

Suplentes

Escassi (5): Se nota cuando está en el campo. Su mera presencia liberó a Benkhemassa y Luis Muñoz.

Jairo (5): Generó algo de peligro en el segundo acto.

Jozabed (5): Entró en el tramo final. Intrascendente.

Scepovic (4): Solo una acción de peligrosa.

Lombán (SC): Sin tiempo para ser valorado.