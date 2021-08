El Málaga CF salió de Ibiza con un punto que consiguió en los últimos instantes tras el gol de Roberto en el minuto 87 y conseguir el empate 2-2 después de que el equipo rival se hubiese por delante en el marcador (2-0). Tras el partido en Can Misses, José Alberto López compareció en rueda de prensa, donde quiso insistir en un mensaje clave: “Me quedo con la aportación de la gente joven”.

El técnico de Martiricos quiso realzar a los jugadores de la cantera que tuvieron un papel clave en el juego durante la segunda parte. No obstante, la situación no fue fácil en los primeros minutos. “En la primera parte el Ibiza ha sido superior, ha tenido mucho criterio y ha manejado mucho el balón. En la segunda parte hemos estado muy bien. Me quedo con la reacción del equipo. Remontar un partido en el que vas perdiendo 2-0 no es fácil”, expresó José Alberto.

Los cinco cambios que realizó le dieron otra cara al partido (Roberto, Genaro, Jairo, Cufré y Haitam en lugar de Paulino, Kevin, Antoñín, Javi Jiménez y Luis Muñoz). “Me quedo con la aportación de la gente joven. Las salidas de Roberto y Haitam han sido muy importantes. Los cinco han sido claves en la remontada”.

El equipo recibió dos goles del Ibiza en Can Misses y tuvo que rehacerse para sacar ese punto del empate. “Este equipo nunca se rinde independientemente del resultado. Siempre es importante cuando tienes una diferencia de 2 tener una reacción rápida. Ese es el carácter de este Málaga, la identidad, el compromiso que tiene el equipo con lo que se plantea y estoy orgulloso de la reacción”, afirmó José Alberto.

El próximo partido del equipo de Martiricos será ante el Alcorcón el viernes en La Rosaleda en busca de la primera victoria de la temporada tras dos empates. “Puntuar fuera de casa en esta categoría es muy complicado y aún más como se puso el partido. Si salimos como hicimos el otro día con el Málaga que pudimos ser, va a ser difícil que se nos escapen puntos”, ha declarado el técnico antes de comenzar la semana de preparación previa al siguiente encuentro. El Málaga CF tendrá que recuperarse tras el esfuerzo y la intensidad demostrada en este partido para buscar 3 puntos más el viernes en La Rosaleda.