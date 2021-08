Si hay una palabra que se repitió en las declaraciones de Antoñín, Sekou Gassama y Víctor Gómez fue "confianza". Confianza de Manolo en los jugadores, dando pie a unas conversaciones claras en todo momento sin esconder la situación en la que se encuentra el club, además de la interacción con el míster con alguno de ellos, sobre todo Víctor Gómez, con el que ya coincidió el curso pasado en el Mirandés.

"La confianza que me transmite Manolo me facilitó venir aquí", apuntó el lateral del Espanyol. "Lo mío es tema con Manolo, desde el primer momento él y el míster me dieron confianza", siguió Antoñín. "Manolo te transmite las ganas de venir sabiendo que este es un club histórico y la magnitud que tiene", apuntó Sekou Gassama.

El delantero hispanosenegalés se definió como "un jugador de área" que intenta pelear y aguantar al máximo. "Lo que da sentido a un delantero es el gol y para eso vengo, a intentar ayudar al equipo y si es con goles mucho mejor. Tengo mucho carácter del campo y lo primordial es el trabajo". En La Rosaleda, como visitante, ha jugado y ha marcado gol. Aquí "ves el ambiente, cómo aprieta y ves que la afición está volcada. Espero celebrar muchos goles en este estadio. No me marco cifras, siempre digo que es el trabajo el que lo marca. Lo importante es que el equipo esté arriba a nivel colectivo".

Sobre el regreso de Antoñín, era destacable saber si el jugador notaba diferencias entre su etapa en el primer equipo y esta segunda. "Noto la gente que se ha ido, pero sigue siendo el Málaga, la gente va y viene pero el club sigue siendo el mismo". Además, se ha reencontrado con jugadores como Luis Muñoz y Kevin, a los que conoce de siempre. "Son amigos, como hermanos, me he criado con ellos desde pequeño y es un orgullo y un honor que los tres hemos salido del 26 febrero, tres niños del barrio, estemos en el Málaga".

No sabe qué ocurrirá el día de mañana, ya que llega cedido sin opción a prolongar su estancia. "Al equipo que pertenezco es el Granada, me hubiese gustado estar allí, yo he venido aquí para hacer buen año y poder jugar allí que es mi club". Eso sí, este año lo tenía claro y así lo explicó Manolo Gaspar: "Él me dijo que era el Granada o el Málaga. Como no fue el Granada, pues el Málaga".

Víctor Gómez ya ha debutado con la elástica blanquiazul e incluso firmó una gran actuación. "Creo que fuimos justos vencedores. No creo que tengamos que mirar a un jugador, simplemente mirar al grupo. El grupo ha crecido desde el partido de Ibiza al del Alcorcón y al final la afición. Es especial vivirla desde dentro… Yo jugué el año pasado aquí sin publico y que hubiese público increíble".

Manolo Gaspar aseguró que llevaba ya tiempo detrás de Gassama y este verano, por fin, se ha podido cerrar. La 'pantera' contó que "desde fuera ves el Málaga, escuchas y sabes que es un grande a nivel nacional y de Europa. Sabemos que es una ciudad muy bonita y, como dice Manolo, he estado siempre en contacto con él. Me ha dado esta oportunidad y he venido aquí demostrar todo lo que puedo dar".

Con más o menos tiempo, todos han tenido ya ocasión de charlar con el míster José Alberto para ver cómo se pueden adaptar a los esquemas de este Málaga CF. "El míster pide trabajo y sacrificio, el trabajo está por encima de todo", comentó el canterano de La Palmilla. Víctor, entre risas, dijo que no iba a dar detalles táctico, pero sabe que con confianza "se pueden explotar las características de los jugadores". Por su parte, Sekou destacó ser "intensos y verticales".