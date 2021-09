Uno de los nombres más destacados del recién concluido mercado estival de fichajes ha sido el de Javi Ontiveros. La posible vuelta de un ex pasó de ser una gran ilusión para la afición y convertirse es una decepción con el que fuese canterano blanquiazul. El marbellí estuvo a punto de llegar pero a última hora y con todo listo en las oficinas de Martiricos cambió el rumbo hacia Pamplona.

En su presentación con Osasuna dio su versión y hoy ha sido el turno de la de Manolo Gaspar. "Cada persona es de una manera, yo si doy mi palabra jamás voy a fallar. Nosotros la posición la teníamos cubierta, eran más mis ganas de darle la afición ese regalo. Yo lo estuve esperando con los contratos en mi mesa", relató el director deportivo.

Asimismo, subrayó que "el acuerdo con el Villarreal era total. Chapó por Villarreal por la ayuda y la predisposición. Esa noche me llamó Fernando Roig para pedirme perdón, me dijo que no sabía lo que se le había pasado al jugador por la cabeza".

Manolo Gaspar también explicó que fue el propio Ontiveros quien le pidió jugar ya el partido del pasado viernes: "Tenía el dorsal 22, estábamos esperando para firmar". Y aunque sabe que el Málaga no puede competir con el cartel de un Primera, queda una sensación agridulce. "Yo dije que era casi imposible porque sé cómo son las cosas. No me siento defraudado, pero ahora conozco a Javi mejor. Mientras no me defrauden los míos…".

Eso sí, volviendo atrás aseguró que lo intentaría de nuevo a sabiendo de que "no necesitamos nadie más en la posición". El hueco de Ontiveros estaba y está cubierto por "variedad y polivalencia" según el director deportivo. Pero no escondió que es un jugador "que creo que nos ilusiona a todos".