El Málaga regresa a casa después de la derrota del pasado fin de semana ante el Almería con las pilas cargadas y mucho trabajo en las piernas durante la semana. Lo primordial ha sido corregir los errores vistos en partidos anteriores para que el grupo siga hacia delante y recupere las buenas sensaciones que dejó en las jornadas iniciales.

Este mediodía, José Alberto López ha comparecido en la sala de prensa de Martiricos para analizar cómo llegan sus jugadores. El 2-0 encajado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos y la falta de puntería de cara a la portería rival sirvió como enorme toque de atención al plantel blanquiazul. "El equipo define con calidad y determinación, creo que tenemos buenos finalizadores, no sólo los delanteros sino los que se incorporan de segunda línea. También a balón parado. Aunque es cierto que tenemos que ser más eficaces, es una evidencia. Somos el equipo que más remata y nos cuesta el gol. Somos equilibrados y buscamos la portería rival, generando las máximas ocasiones posibles. Si seguimos en esa línea vamos a hacer muchos goles. Luego, es fútbol y habrá partidos como el del otro día", comenzó.

Uno de los temas sobre los que más se ha especulado estos días ha sido si habrá o no cambio en el once en fase ofensiva. Sobre ello, el míster asturiano reveló que "Antoñín puede jugar de delantero perfectamente, está haciendo buenos partidos, independientemente de que la gente de arriba no está acertando". "Pero si cogéis las acciones del jugador, hace un buen partido y trata de aportar al equipo. Luego nosotros tomamos las decisiones en función de lo que creemos en cada partido. No sólo en rendimiento, sino en características. Intentaremos tomar las mejores decisiones que sumen para el equipo".

Aunque se puede ir mejorando durante la temporada, el paso que tienen que dar los malaguistas es mejorar el gol. El entrenador está convencido de que los goles llegarán. "Entiendo que después de una derrota, se piense más en el cambio y en estas cosas, pero estamos tranquilos porque el partido en Almería fue bueno a pesar del resultado. Estamos en una buena línea, estamos más cerca de ganar que de perder. Sí tenemos cosas a mejorar y a corregir, siempre buscando la línea de ser un equipo equilibrado y que no temporiza, quiere siempre buscar portería rival".

El que seguramente estará mañana en La Rosaleda ante el Girona es Alberto Escassi tras haber cumplido sanción la jornada pasada. El técnico subrayó que "Alberto es un jugador muy importante para nosotros tanto dentro como fuera del campo. El otro día Genaro hizo un gran partido en su posición. Tenemos variantes, posibilidades. Ahora recuperamos también a Jozabed y a Ramón, dos posibilidades más, diferentes a las que teníamos hasta la jornada anterior. Lo importante es ir sumando competencia y alternativas".

Sobre el rival, José Alberto sabe que el Girona siempre está entre los aspirantes a pelear por el ascenso. Eso sí, bien sabe que "esta liga es muy larga". "Está en proceso de adaptación al nuevo técnico y eso requiere tiempo. Pero es un equipo especial, que se adapta a cualquier circunstancia. Tienen calidad, desequilibrio", comentó.

Pero sin duda, la gran noticia de este fin de semana es que La Rosaleda superará los 10.000 aficionados en las gradas gracias a las nuevas medidas de la Junta de Andalucía. "Cuando han podido venir 6.000 y 7.000 han empujado muchísimo. No me quiero imaginar… ojalá mañana puedan estar esos 15.000 que se han autorizado, sería muy importante. A la afición no se le puede pedir nada, hay que dar y hasta ahora está dando lo que la gente quiere. Con un gran nivel de intensidad, un fútbol alegre, vertical, agresivo…".