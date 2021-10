La justicia lleva su propio ritmo y el malaguismo está viviendo en primera persona lo lenta que puede ser a raíz de la querella criminal que presentó al APA contra Al-Thani. Han sido muchos los avances desde aquel momento, pero falta mucho para que llegue una sentencia firme e irrevocable en este proceso.

Paco Valverde, abogado de los Pequeños Accionistas, comentó en la jornada de ayer en Radio Marca Málaga en qué punto se encuentra el juicio y cuáles son los próximos pasos a seguir.

En cuanto a una posible vuelva del jeque catarí a los mandos del Málaga CF, Valverde aclaró que «hay una teoría ahí que depende de la propia legislación». No obstante, mandó un mensaje de calma: «Yo tranquilizaría a todo el mundo. Desde la APA yo voy a dejarme la piel porque no lo haga, siempre y cuando no sea culpable. No creo que vaya a ser absuelto porque existen muchas acusaciones en su contra. Hemos luchado por que no se imponga la desidia y que el jeque se impusiera sobre algo que cree como suyo. Vamos a luchar porque no ocurra», destacó.

Confiando en la justicia, el letrado subrayó que «la ley dice que él es quien está cometiendo un fraude procesal. Entiendo y confío muchísimo en la instructora y con su capacidad de trabajo va a hacer todo lo que sea posible porque esto no ocurra (...) La gestión de la administración judicial es la que está salvando el club. Su señoría tiene herramientas suficientes para llevar a cabo la toma de declaración, que se emita una orden de busca y captura en el resto de estados de la Unión. Esto va a llevar un tiempo, pero tranquilizo al aficionado y que tengan por seguro que vamos a hacer todo lo posible».

Valverde también dio su punto de vista sobre la posición de BlueBay y dejó patente que está un tanto descontento por cómo están actuando con el administrador José María Muñoz. «En la causa penal nos trasladan algún escrito de BlueBay Management Empresarial criticando la labor del administrador judicial. Nosotros apoyamos la labor que realiza y presentamos nuestra conformidad en su día ante esta medida. Estamos al 100% conformes con lo que se está haciendo por parte de la administración judicial. Está todo tutelado por el propio juzgado. Salvo que haya alguna acción que podamos determinar que se puede perfilar, estamos a favor de que se mantenga la administración mientras todo se resuelve. Lo prefiero antes de que vuelvan los Al-Thani. El Málaga tiene que volver al lugar que le corresponde».

Para él, lo primordial es saber a quién pertenece el club, liquidar las acciones y venderlas a alguien. «Es la única posibilidad a corto plazo», remarcó cuando se habló de la ampliación de capital.