José Alberto no pudo terminar más satisfecho el encuentro de ayer frente a Las Palmas. Por el resultado, por el partido hecho por sus jugadores y por la actitud de una afición que llevó en volandas al equipo a la victoria. «La gente que entra desde el banquillo hoy nos han aportado frescura y fútbol. Todo el que entra compite y da el máximo nivel», dijo el míster.

El técnico asturiano reconoció el gran partido jugado por el rival, lo que da aún más mérito al triunfo del Málaga. «Las Palmas es el mejor rival que ha pasado por La Rosaleda, eso dice mucho del equipo que tenemos y de lo fuertes que estamos como locales con nuestra afición, que es una pasada y no me cansaré de decirlo», explicó. «Hay que poner en valor lo que el equipo ha hecho, contra un equipo como Las Palmas con 30 millones de presupuesto, con una diferencia abismal. Estamos compitiendo contra todo el mundo y hay que seguir, a pensar en el Burgos. Hemos enganchado nuestra segunda victoria consecutiva, haciéndonos fuertes en nuestra casa. Tenemos que pensar en ganar en Burgos», añadió.

Sekou y Antoñín se estrenaron como goleadores esta temporada, un alivio para ambos que a buen seguro les ayuda a seguir subiendo el nivel. «Que Sekou y Antoñín hayan visto puerta refuerza el trabajo que están haciendo, es muy importante. La gente que entra desde el banquillo hoy nos han aportado frescura y fútbol. Todo el que entra compite y da el máximo nivel. Estamos formando un buen equipo y ese es el camino para seguir», dijo José Alberto.

Como no podía ser de otra manera, tuvo palabras de elogio para la afición, que estuvo con el equipo a muerte antes durante y después del choque: «El recibimiento que han hecho, el apoyo al equipo tras el empate, nos han animado y han inclinado el campo hacia la portería de Raúl, sacando tres córners y uno ha acabado en gol. Ha funcionado la pizarra y nos ha dado los tres puntos».

Por último, habló sobre la jugada que dio los tres puntos al conjunto de Martiricos: «Esta mañana la hemos preparado y por suerte ha salido bien. Le damos mucha importancia al balón parado, en esta categoría da muchos puntos. El córner nos ha dado los tres puntos, nos hace muy felices porque hay mucho trabajo detrás».

Expulsión de Loiodice

Pepe Mel inició su comparecencia hablando sobre la jugada que propició la expulsión de Enzo Loiodice y aseguró que el jugador amarillo «hace incluso el gesto de no querer darle y se retira. Nos ha mermado en lo físico porque hemos seguido siendo mejores, hemos tenido más el balón y hemos generado más ocasiones».

«Creo que hemos sido ambiciosos, hemos metido gente de ataque para empatar tras el segundo gol de ellos. Nosotros queríamos ganar el partido, no empatarlo», indicó el entrenador de los canarios. «Hemos generado bastante más para haber marcado mucho antes. Lo hacemos francamente bien y llegamos a finalizar con criterio, pero luego hay que meter el balón porque si no, no ganas partidos», añadió.