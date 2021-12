José Alberto López es autocrítico y sabe que después de la derrota del pasado domingo en casa ante el Amorebieta empezaron a brotar las dudas sobre su figura y el proyecto entre la afición blanquiazul. "En esta categoría te puede ganar cualquiera. Hicimos un mal partido y no estuvimos al nivel de precisión que estamos acostumbrados", afirmó el míster en una entrevista en directo para Radio Marca Málaga.

Y aunque intenta mantenerse ajeno a lo que sucede en el exterior, sabe que las críticas han aumentado en estos últimos días. "Los análisis deben ser más profundos que ganar o perder. Hay que analizar muchas cosas de rendimientos, cosas que se hacen bien o mal, corregir y potenciar. Hay partidos malos que ganas y otros que son al revés, nuestro trabajo va más allá", explicó el míster en los micrófonos.

"El fútbol tiene estas cosas. Es un trabajo mediático en el cual la afición no quiere ver perder a su equipo. Todo lo que no es ganar conlleva crítica y la entiendo de forma constructiva. Lo que sume me parece bien, tenemos un equipo de trabajo muy competente, siendo mi persona la más responsable. Estoy contento porque estoy donde quiero estar. Mi ambición es entrenar en Primera y ojalá que sea con el Málaga".

Después, el míster remarcó que prefiere mantener las distancias con las redes sociales y los comentarios que allí se vierten. "Es muy fácil escudarse detrás de un nick para decir cualquier cosa. Entiendo la crítica constructiva, pero lo que no respeto es que valga cualquier cosa. Tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en Oporto en una retransmisión, el caso de Pacheta en Ponferrada… No todo vale ni en la vida ni en el fútbol".

En lo deportivo, pese a las adversidades fuera de casa y el varapalo del Amorebieta, el técnico asturiano cree "mucho en este equipo que se ha confeccionado". "La Segunda División es muy dura y todos los equipos pasamos por irregularidades. La nuestra está siendo fuera de casa, todos pasamos por dificultades y fuera de casa no tenemos el rendimiento que queremos, pero nuestra ambición está intacta y seguimos teniendo muchísima hambre. Queremos mostrar mayor regularidad y tener equilibrio es lo que buscamos".

En cuanto al objetivo de esta temporada, José Alberto remarcó que quieren estar en la parte alta y tener "los mejores resultados posibles". "Somos ambiciosos. Estamos pasando por una situación de bajas muy importantes para nosotros. Nos está limitando en ver el nivel que tiene el equipo. Nadie se acuerda ya, pero lo de Luis es un palo muy duro y que tenemos ahí todas las semanas. Se nos juntan Ramón, Juande, Joza, Genaro y Kevin. Estamos contentos con la plantilla que hemos diseñado y estamos pendientes al mercado de enero", analizó.

Por último, aseguró -inclusó hizo una apuesta- que van a pelear por hacer un buen papel este curso "No he venido de paseo, ni he venido a que el málaga sea un equipo más de mi trayectoria. Quiero entrenar en Primera y ojalá que sea con el Málaga".