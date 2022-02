Era una comparecencia importante para Manolo Gaspar, no había duda de ello. Y la prueba ha sido que el director deportivo blanquiazul estuvo arropado por el nuevo entrenador, Natxo González; su cuerpo técnico, los capitanes del equipo y también por otros miembros de la directiva blanquiazul. El paleño hizo un amplio análisis de lo que ha sido el mercado invernal e incidió, sobre todo, en la “gestión responsable” por el bien del club. “Podría haber cerrado dos jugadores por mi ego y que me tocaran las palmas, pero antes va el Málaga", dijo para cerrar su comparecencia de este jueves ante los medios en la sala de prensa de La Rosaleda.

Análisis del mercado

"Un mercado difícil, porque iniciamos con una sanción de FIFA totalmente inesperada. Nos pilló la sanción en plenas negociaciones, fue un contratiempo importante. Gracias a los servicios jurídicos del club se pudo solucionar. El mismo día que se levantó la sanción hicimos a Vadillo y luego a Febas, era una prioridad por el hueco que dejó Luis. Los resultados del equipo dejaron dudas, parecía que faltaba de todo. Nuestro análisis externo es diferente. Estamos con 31 puntos, los que lo han conseguido son los que están ahí. Hay un cambio de cuerpo técnico y el desgaste que conlleva. Teníamos opciones con algún jugador que podía haber dado un salto a la plantilla, tampoco teníamos tanta fuerza en el mercado. Cuando se cruzan equipos de primera u ofertas más altas, ahí ya no podemos llegar. Las otras opciones decidí no meter jugadores por meter. Sigo confiando en la plantilla. Tenemos jugadores de cantera. Hice una gestión responsable, con un dinero que tengo y ya no tendría en otros mercados”.

Cambio de entrenador

"Las necesidades las teníamos claras, no ha trastocado nuestros objetivos. No es fácil en pleno mercado. El fútbol no lo controla nadie, la pelota no bota dos veces en el mismo sitio".

Último día de mercado

"Se pueden reforzar todas. Tenemos una plantilla de jugadores muy polivalentes. También chavales que están dando un nivel muy alto. Podíamos quitar esa proyección y creo que eso es un grave error. Desde que el estoy en el cargo van 53 operaciones. Nuestro objetivo es adelantarnos. Hacemos el trabajo con tiempo, si no no llegamos. Nuestro objetivo no es hacer cosas por hacer. Creo que sería un error tomar esas decisiones".

Plantilla actual

"Para mí es imposible tener mejor plantilla con lo que hemos gastado. ¿Tiene debilidades? La del Madrid también. Hemos hecho una gestión de responsabilidad. Muchas veces nos olvidamos que hace un año estábamos muertos y ahora tenemos cierta estabilidad, para cuando llegue el momento de poder dar un salto".

Jugadores libres

"Para nosotros el mercado siempre está abierto. Tenemos margen salarial y fichas. Si vemos algo que nos puede mejorar lo vamos a hacer. Adrián López no está entrenando con nosotros todavía. Se está recuperando de una pequeña molestia. Si lo creemos conveniente lo vamos a incorporar".

Venta de jugadores

"El Málaga venderá futbolistas cuando las ofertas sean coherentes o cuando no haya más remedio que vender por obligación. Escuchamos ofertas, si están bien valoradas como nosotros creemos. Muchas veces rechazar una oferta es mejor que hacer tres fichajes".

Dani Martín

"Dani Martín está totalmente recuperado, está entrenando como un león. Está muy motivado".

Objetivos

"Al principio del mercado dije que era mejorar lo que hicimos la temporada pasada. El objetivo principal es recuperar a nuestros jugadores. A partir de ahí tenemos 17 jornadas para hacerlo. Estamos ahí. Hemos vivido momentos de juego impresionantes, y ahora podemos estar algo decepcionados porque no lo estamos viendo. El objetivo es recuperar a los jugadores. Y ellos están convencidos".

Margen económico para la próxima temporada

"Todavía lo desconocemos. No esperamos mucho más de lo que tenemos ahora. Estábamos muertos, sin club. Ahora estamos estables pero sin ser ese Málaga que puede aspirar a muchas cosas. Es la realidad. Si fuera otro Málaga quizás no estaría yo aquí. Prevemos que la próxima temporada puede ser ajustada. Puede cambiar, con venta de jugadores, con patrocinadores, con la situación institucional...".

Comunicación con la plantilla

"Estamos en comunicación constante con ellos. Somos cercanos. Son conscientes de que es momento de estar todos juntos, de apretar. Somos los primeros que exigimos. No voy a contar todo lo que hacemos, ni lo que hacen ellos. Ellos son los primeros que están sufriendo".

Renovaciones

"Hay una renovación pactada que podremos anunciar estos días. Y hay un fichaje hecho para el año que viene. No puedo decir el nombre por respeto al jugador y a su club".

Decepción con el mercado

"Ojalá se pueda luchar el año que viene con el play off. Va a ser complicado tener una masa salarial tan importante como eso. Ojalá seamos un serio candidato. Entiendo a la afición, la conozco mejor que nadie. La he vivido y la he sufrido. Es muy exigente. Nuestra afición es el patrimonio del club. Solo pido unión de todos. Hay que exigir, a mí el primero. Entiendo que la gente quiera ver terminar el mercado con cinco incorporaciones más. La gente no sabe la información que manejamos ni los objetivos a mediano plazo. Como gestores tenemos que mirarlo también. Yo también soy hincha del Málaga".

Dani Lorenzo y Andrés Caro

"Son jugadores del juvenil. Tienen una proyección importante. No queremos equivocarnos con ellos".

Cedidos.

"Los único que tienen posibilidad de quedarse son los que tienen una opción. El resto deben volver a sus clubes".

Central zurdo

"Los centrales están acostumbrados a jugar con los dos perfiles. No hay problemas porque no haya uno zurdo. Lo más natural es que haya uno, pero son los más caros".

Ofertas por jugadores

"Solo hemos recibido una oferta formal, por Kevin. La idea del club es no malvender. Cuando haya que hacerlo será por la viabilidad del club. Solo atenderemos las que sean bien valoradas".

Antoñín

"En la presentación del míster lo comenté. Hizo un gran esfuerzo por venir, el Málaga también lo hizo. Es malaguista. Es un jugador joven, se equivoca. Hablamos y su decisión es continuar en el Málaga. Cuando recupere su nivel será un jugador muy importante".

Vida extradeportiva

"Me preocupa. He pegado su toque de atención al que lo ha necesitado. Lo de las redes sociales es una pandemia. El jugador debe saber que representa a un club grande. Ya somos grandes, el que se equivoca tendrá que asumir las consecuencias".

Defensa goleada

"Es culpa nuestra, también del rival. A lo largo del año hay dudas. Tenemos que crecer desde esa base, ser un equipo sólido. Tenemos gente con velocidad, calidad, desparpajo. Tenemos que frenar esa sangría de goles".

Medio plazo

"El Málaga no va a la velocidad de la opinión pública. El fútbol es fanatismo y pasión. La gente ve que ya tenemos que pelear arriba. Si fuéramos a esa velocidad no haríamos una gestión responsable. Vamos a la velocidad que podemos. No me puedo comprar un Ferrari si no tengo para echarle gasolina".

Salario liberado

"No llega al millón”.