Hicham y Peybernes, con opciones de estar en Fuenlabrada

Hicham y Peybernes siguen siendo duda para el encuentro de este sábado frente al Fuenlabrada (16.00 horas), pero las opciones de que puedan estar presentes en la cita en el Fernando Torres crecen. Ambos jugadores completaron parte de la sesión con el resto del grupo, así que a 48 horas del encuentro no está descartado que puedan participar en otro duelo clave para el Málaga CF.

La enfermería blanquiazul comienza a vaciarse. Hicham y Peybernes ultiman su puesta a punto, mientras que los que siguen trabajando al margen son Juande, Genaro Rodríguez y Luis Muñoz. Al central y al mediocentro de Gerena aún le quedan varias semanas para estar listos para ayudar al equipo, mientras que el de Nueva Málaga sigue dando pasos adelante en su recuperación de la lesión de ligamento cruzado.

La recuperación de Peybernes es vital para Natxo González. Con la lesión muscular de Juande, el Málaga le vendría de perlas que el francés pudiera estar presente en el importante encuentro de este sábado frente al Fuenlabrada. De momento, David Lombán, Ismael Casas y el canterano Caro son los únicos centrales disponibles para el choque ante los del Sur de Madrid.

En cuanto a canteranos, Dani Lorenzo hico labor específica en el gimnasio tras jugar ayer miércoles con el Atlético Malagueño. Strindholm, Kevin, Roberto, Ismael Gutiérrez, Benítez y el juvenil Andrés fueron los presentes un día más en la dinámica del primer equipo sobre el verde del Anexo de La Rosaleda.

La plantilla a las órdenes de Natxo González volverá a ejercitarse en el mismo escenario en la mañana del viernes, a partir de las 10.30 horas. Ya por la tarde, el equipo pondrá rumbo a Madrid, donde velará armas en la noche previa al encuentro en Fuenlabrada.

Adrián sigue con el grupo

Adrián López completó una jornada más la mayor parte del entrenamiento junto al resto de la plantilla del Málaga CF. El delantero asturiano sigue adelante en su puesta a punto física a la par que se va integrando en la dinámica blanquiazul, pero de momento el club de Martiricos no ha hecho oficial su fichaje. El atacante no es todavía jugador del equipo blanquiazul a todos los efectos, por lo que no está inscrito y de momento no puede ayudar al equipo en partidos oficiales.