Calma tensa en el Málaga CF después de la tempestad

Esta semana han sobrado dedos para contar las sesiones de trabajo del Málaga CF de cara al encuentro de mañana viernes ante el Girona en Montilivi. Ayer tuvo lugar la penúltima jornada de trabajo en Martiricos. En doble sesión, matinal y de tarde, llegaron novedades positivas para Natxo González y su cuerpo técnico.

Con el equipo ya mermado por las bajas y también a nivel emocional después de encadenar dos derrotas consecutivas, los blanquiazules están poco a poco recuperando sensaciones en lo físico y en lo mental.

Tras el susto del martes, cuando parecía que Andrés Caro con un esguince y Vadillo con molestias se quedarían fuera de los planteamientos blanquiazules, ayer pudieron completar la sesión de trabajo grupal sin molestias. También Kevin, que se perdió el último partido por un proceso gripal y que arrancó la semana a menor ritmo se está recuperando a tiempo y podría volver a pisar verde en el choque de Girona.

En este mismo apartado de novedades está Víctor Gómez, recién incorporado a la disciplina costasoleña después de su periplo internacional en la sub-21 a las órdenes de Luis de la Fuente. El cansancio y la fatiga muscular después de haber jugado dos partidos con ‘La Rojita’ determinará si es o no titular mañana en Montilivi. El joven Caro no lo ha hecho mal teniendo en cuenta la poca experiencia que tiene en el fútbol profesional, pero tener a Gómez -y que este tenga un buen día- es un plus de calidad para el conjunto blanquiazul. Eso necesita para afrontar estas semanas.

Recuperar jugadores ayudará al míster a confeccionar un once diferente al de los últimos partidos. En ataque, Brandon o Paulino no están rindiendo a nivel de lo que necesita el club. Ahí están también Chavarría o Sekou Gassama, algo pasará para que Natxo no quiera al menos probar suerte con ellos por rotar y que el equipo cambie de aire.

La enfermería blanquiazul no termina de vaciarse este curso: cuando sale uno, llega otro. A Juande y Luis Muñoz, que llevan ya tiempo trabajando al margen, sobre todo el centrocampista de Nueva Málaga, esta semana se ha añadido Jairo Samperio. Los tres se ejercitan centrados en sus respectivas recuperaciones.

El caso del santanderino es digno de estudio. Con la llegada de Natxo González al banquillo del Málaga CF empezó a ganar minutos y ahora, en el momento en el que parecía estar despegando, una nueva lesión trunca su continuidad. La irregularidad define la estancia de Jairo en la Costa del Sol.

¿Ultimátum al míster?

La derrota ante el Huesca del pasado domingo ha dejado marcado a Natxo González, ahondando las críticas hacia él y dejándolo en la cuerda floja. Entre la afición hay unanimidad. El vitoriano ni vence ni convence e incluso ha empeorado los números que dejó José Alberto.

Las declaraciones del entrenador postpartido parecen que no han sentado nada bien a la dirección deportiva malacitana. Además, el calendario no ayuda a los intereses del Málaga CF y son muy pocos los que confían en Natxo en la complicada hazaña de sumar puntos ante los equipos más fuertes de la categoría, como Girona, Valladolid o Eibar.

Aunque la situación económica no deja mucho margen de maniobra, en La Cueva estarían trabajando en varios escenarios para el banquillo de aquí a final de temporada. O la cosa cambia de manera urgente o Natxo podría tener las horas contadas.

Han sido tantas las decepciones a lo largo de este curso que, a estas alturas, Manolo Gaspar también está siendo muy señalado por la afición. La planificación inicial no está dando los resultados deseados. Si José Alberto no funcionó, Natxo tampoco está reconduciendo la situación. Llegar a tres entrenadores en un mismo curso jugándote la vida hasta el último aliento no es, para nada, lo que se esperaba de este Málaga CF a inicios de temporada.