Así están las cuentas del Málaga CF según José María Muñoz

José María Muñoz no quiso decir en ningún momento la palabra "descenso" en la hora en la que se dilató su rueda de prensa. "No es lo mismo el apoyo de LaLiga con los derechos audiovisuales que no tenerlo". Además, remarcó que la entidad "es viable" en caso de bajar de categoría.

En ese hipotético caso en el que nadie se quiere poner, pero al que la situación actual obliga, el acuerdo de LaLiga Impulso y la inyección de capital que inyectó CVC no habría que devolverla. "Está estudiado, incluso han tenido en cuenta a equipos que no están en Segunda División y que han ocupado plazas de fútbol profesionales. No habría que devolver dinero, hay una paralización", explicó Muñoz.

En primera persona, el administrador comentó que "la provisionalidad no es buena", pero para que finalice la instrucción "se tiene que escuchar a los querellados (en este caso, a los Al-Thani). Mientras eso no ocurra, es imposible que acabe la instrucción. De momento, se está a la espera de esos trámites para que se proceda la busca y captura internacional. Mientras que no se escuche al querellado, no acaba la instrucción. Eso es aquí, por ejemplo en Italia es diferente". Con ese hándicap se tienen que mover en Martiricos a la hora de planificar el futuro.

Sobre las cuentas, José María Muñoz sacó pecho y remarcó que están "inmaculadas". "Se me saltan las lágrimas con respecto a hace dos años. Ahora se puede llegar la obra de la ciudad deportiva, es increíble que Málaga como ciudad no la tenga y la estamos acometiendo sin ningún problema".

Otro tema recurrente en materia económica del Málaga CF es la ampliación de capital. En esa dirección, José María Muñoz explicó que debe ser "necesaria y estar justificada", que no sería el caso de la entidad blanquiazul. "Hacer una ampliación con la idea de diluir a uno de los socios nunca lo apoyaré y el juez tampoco lo aceptaría. Aunque esto no guste a los malaguistas, Al-Thani es inocente según la Constitución española".

Aquí entra el conflicto entre Al-Thani y BlueBay. "La sociedad NAS Spain llevaba ocho años sin regularizar. Se han aprobado las cuentas hasta 2020, tenía bloqueado el CIF desde hace varios años, antes de mi nombramiento, lo estamos rehabilitando y confío que en breve la sociedad esté regularizada. BlueBay tiene un litigio con el socio mayoritario y yo debo ser aséptico entre los dos, tengo que tener cierto cuidado".

Pese a todo, según Muñoz ellos están trabajando para que el Málaga pueda crecer a nivel económico. "Desde que yo llego se han hecho más de 60 operaciones, se han gastado 200.000 euros e ingresado cinco millones, ahora estamos trabajando en el próximo límite salarial. Me gustaría aclarar que el límite de 12 millones de euros no es real, ahí está CVC y lo no inscribible. Eso ha distorsionado un poco, Málaga es de los clubes que más dinero coge de CVC. Ese 15% ha aumentado y se ha creado una falta expectativa. El no inscribible es todo el que no tiene ficha, nosotros tenemos una carga importante. Otros equipos tienen un no inscribible muy bajo".