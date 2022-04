Cuando llegó el turno de hablar de lo estrictamente deportivo, José María Muñoz tiró de agenda y memoria y recordó que en los últimas temporadas, el Málaga CF ha estado en vilo hasta casi el último aliento para mantener la categoría. "A los aficionados les recuerdo que se salvó la temporada 19/20 y 20/21 de milagro. Teníamos el límite más bajo, pero mientras el Málaga esté así seguirá en Segunda".

Aunque pase lo que pase no será toda suya la responsabilidad, la figura de Pablo Guede ha sido una alegría para el Málaga CF y el malaguismo y por ahí quiere seguir tirando el administrador. "Proyecto hay para el año que viene. La ilusión la tenemos que generar nosotros, hace dos años el Málaga estuvo a punto de desaparecer y no lo hizo de milagro. Se ha revertido la situación. Tenemos un club saneado y estable, solo tiene que entrar el balón", comentó.

Volviendo a ese hipotético caso al que nadie quiere llegar, y alguno ni siquiera mencionar, José María Muñoz destacó "no contempla" decisiones deportivas en caso de descenso. "Un club tiene una dimensión en Primera, Segunda o Primera RFEF. No he parado de tomar decisiones. He tenido que tomar decisiones desagradables", apuntó.

Hablando aún de la planificación de este curso, a muchos les sigue sorprendiendo que no se hiciesen más fichajes en el mercado invernal la vista del rendimiento de los jugadores actuales. "Tuvimos un mercadeo de un jugador interesante con su representante. Luego se ofrecieron jugadores muy por encima en salario pero no mejores en calidad. Estuvimos en La Cueva y se decidió no fichar. Y el tema de las lesiones, el año pasado tuvimos dos cruzados pero no muchas más, este año ha sido Luis Muñoz, Juande..."

La realidad del Málaga CF es que ahora tiene que lidiar con dos despidos. El administrador reveló que "con José Alberto se está tramitando el despido y con Natxo estamos hablando con su agente pero en principio hay acuerdo".

De cara al futuro, Muñoz explicó que todavía no saben en qué cantidades se podrán mover. "El límite salarial no lo sabe ningún club, nos mandarán el acta en abril o mayo, estamos trabajando para que sea superior al de este año".

Y para el curso que viene... "Está claro que el objetivo es la permanencia, pero hay que estar mucho más arriba. Para eso teníamos que saber que los dos socios se han puesto de acuerdo e hicieran una ampliación de capita. Me contó su presidenta que el Eibar, que tiene dinero para aburrir, ha planificado el ascenso a 4 años", reveló Muñoz.