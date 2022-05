Alberto Escassi pasó por los micrófonos de Deportes Cope Málaga para hacer un amplio balance de cómo está la situación tras ese triunfo importante en Tenerife: "No se nos pasa otra cosa por la cabeza que sea ganar al Burgos". Esa triunfo daría la permanencia matemática al equipo blanquiazul, algo imprescindible para empezar a hablar del futuro, tanto a nivel grupal como en el aspecto personal. El paleño tiene un año más de contrato, pero desea continuar "hasta que el club quiera". "Ojalá sean más años", aseguró.

Victoria en Tenerife

"Aumenta la distancia a nivel de puntos con los equipos de abajo. El Amorebieta y el Sporting ganaron, teníamos esa presión de conseguir los tres puntos. Fue un partido muy serio, el equipo hizo un partidazo. Mucha confianza ahora para el partido contra el Burgos".

Mejor partido de la temporada

"Con el 1-0 tienen una ocasión muy clara, que hace un paradón Dani, pero luego la sensación fue de control, de marcar bien los tiempos del partido. Lo teníamos controlado. Con el gol de Aleix, más tranquilidad. Teníamos la sensación de que podía durar media hora más que no nos iban a marcar".

Resultados de visitante

"El Leganés llevaba seis meses sin perder en casa. Hicimos también un partido muy serio y ganamos allí. Ojalá hubieran venido antes para sufrir menos".

Dani Martín

"Lo he dicho durante todo el año, en las malas situaciones se ven los verdaderos grupos. Fue un partido muy difícil para nosotros, sabíamos lo que nos jugábamos ante un rival de play off. Hizo dos paradas que poco más y le doy un beso en la boca. Sobre todo la de Enric, era el 1-1. Sueltas toda la tensión de la temporada y reaccionas con esa rabia".

Partido con el Burgos

"No pensamos en otra cosa que no sea ganar al Burgos. Desde el minuto 1, pero con tranquilidad. No podemos caer en la trampa de ponernos nerviosos. No pasa por la cabeza otra cosa que no sea cerrar la permanencia esta semana. Hay que tener paciencia, no ponernos nerviosos. Va a ser un partido que se va a hacer largo. Hay que hacer las cosas bien con balón, seguro que si lo hacemos vamos a ganar".

Alineación en Tenerife

"No me sorprendió, si miras la semana anterior ante el Oviedo puso los mismos laterales. Hicieron un partidazo increíble. Ahí se ve el compromiso, donde se ve a esos jugadores que quieren ser futbolistas. El sentimiento que tienen por esta camiseta. Entreno día a día con ellos, sé el nivel que tienen y lo que pueden dar en el campo".

¿Compromiso del vestuario?

"Pregunta jodida. No sé qué decir... Quiero pensar que todo el mundo ha tenido compromiso. Lo importante es ir a la cama con la cabeza tranquila, sabiendo que has sido responsable. Durante la temporada ha habido algún detalle a nivel extradeportivo, pero en el vestuario en visto un grupo comprometido. A veces hemos tenido algunos problemas fuera del terreno de juego".

Antoñín

"Tuvimos los capitanes una charla con él. Creo que sabe que no lo ha hecho bien del todo. Es el momento de cuidar esos detalles, ser profesionales. Nosotros queremos meter a todo el mundo en la piña, que nadie se escape. Lo de no entrar en al convocatoria es una decisión del entrenador".

Posición

"El míster ha tomado esa decisión. Mucha gente me dice que le gusto más en el centro del campo. Un futbolista quiere jugar. Me voy a poner de lo que diga el míster. Jugar me hace feliz. Me siento cómodo en las dos posiciones, el entrenador lo sabe. Lo había visto".

Cambio de actitud con Guede

"Me abrió los ojos. Tengo 33 años y en ese sentido estaba ciego. Cometía errores de llegar tarde. Me dijo que estaba jugando como un hincha, y que así no iba a jugar. Tenía razón, no lo veía. Intento estar más tranquilo, concentrarme más. Me está funcionando. Estoy más tranquilo, tomo mejores decisiones. Esa frase me ayudó mucho. En alguna jugada me hubiese revuelto, ahora bajo pulsaciones y tomo mejores decisiones".

¿Efecto Guede?

"Transmite mucha energía positiva, mucha ambición, autocrítica. Es un tío muy pasional, malaguista. Todo lo que siente nos lo transmite. Nos trata a todos por igual. Si ve algo malo, lo dice a la cara. Están llegando los resultados y estamos jugando bien".

Mensaje a la afición

"Es momento de pensar en el Burgos, luego habrá tiempo de pensar y hablar lo que se tenga que hablar. Creer y unión. Que crean en nosotros, que nos den el último empujón. Nos han dado mucho más de lo que han recibido por nuestra parte. Que sea una caldera y nos salvemos".

¿Ampliación de contrato?

"Primero terminar la temporada, el futuro ya se verá. Conmigo no va a haber problemas, me voy a querer quedar todo el tiempo posible. Hasta que el club quiera, ojalá sean más años".