El Málaga CF tiene en estos momentos 400.000 euros libres para completar la plantilla. En el club blanquiazul trabajan para aligerar el coste de la plantilla con alguna salida más y para subir este tope salarial marcado por LaLiga, pero esa es la cifra a 25 de julio, tal y como explicó José María Muñoz, administrador judicial del club, en su comparecencia conjunta con Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad, en el Salón de Espejos del consistorio.

"Con la última salida, estamos en 6,9 de gasto y nuestro límite es de unos 7,3 millones", dijo José María Muñoz. La marcha de Peybernes y la cesión de Kevin han aliviado algo el límite y permiten al conjunto blanquiazul acometer alguna que otra operación, pero para cerrar esos "dos o tres" fichajes que quiere el club para completar la plantilla será necesario elevar los ingresos para subir ese tope salarial.

"Tenemos conversaciones abiertas para aumentar el patrocinio. Tengo metidos en la cabeza esos 3 millones de euros. El alcalde me va a ayudar", añadió José María. Otra las operaciones que ayudaría a aumentar el tope de gasto en plantilla sería la venta de Horta, pero desde la entidad de Martiricos no tienen constancia de ninguna novedad al respecto. "Nosotros nos enteramos por las portadas de los periódicos. Hicimos lo que teníamos que hacer, nos pusimos en contacto con el Sporting. Tenemos muchos nuestros derechos si rechazan una oferta. Cuando acabe el mercado actuaremos. La dirección deportiva no trabaja contando con ese fichaje", explicó el administrador judicial.

Además, Muñoz explicó cómo ha ido evolucionando el límite salarial del equipo desde su desembarco en el club. "Cuando entro en el club con este equipo, estábamos en -14 millones. Hemos ido pasando por 18 fichas, 2 millones de límite... Conseguimos estar en otro estado superior. Ahora ya estamos con un equipo normal, este millón y medio nos va directamente al límite salarial", aseguró.