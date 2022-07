«La lesión está olvidada, me siento con mucha seguridad»

Luis Muñoz está de vuelta, y «al 100%». Una inoportuna y grave lesión le tuvo apartado durante muchos meses la temporada pasada, y aún así forzó en el tramo final y jugó para ayudar al Málaga CF a evitar un descenso que hubiera sido catastrófico. Pero ese mal trago ya es agua pasada y ahora el capitán blanquiazul está totalmente recuperado y con ganas de ser uno de los líderes de este equipo. El centrocampista blanquiazul atiende a La Opinión con ilusiones renovadas y con la convicción de que se ha configurado una plantilla para poder hacer un muy buen año. ¿El ascenso? «Vamos a luchar por él».

Lo primero de todo, ¿cómo está tras esa dura lesión de ligamento cruzado?

La lesión la llevo muy bien. Estoy haciendo adaptaciones de carga. Ahora hago dos horas a la mañana, hora y media a la tarde. Acostumbrándome a las cargas, eso es lo principal. Cogiendo ritmo de entrenamientos y partidos.

¿Le ha sido difícil coger el ritmo de la pretemporada?

Más que adaptarme, era controlar las cargas. Venía de siete meses sin competir. No podía hacer una pretemporada desde el primer día como los compañeros. Ya llevo dos semanas al 100%. El ritmo es muy bueno.

El míster les está metiendo caña...

Todos sabemos que Pablo Guede es una persona que tiene mucho carácter. Le gusta entrenar bien, que todo el mundo esté metido. Que la gente estén al 100%. Esta Liga es muy competitiva, una de las cosas más importantes es estar bien preparados. Para lo que el equipo necesita y el míster pide vamos a tener que tener una buena preparación.

Cuando se mete en el campo, ¿está todo olvidado? Los apoyos, los contactos...

Lo de la rodilla está olvidado. Contra el Cádiz tuve muy buenas sensaciones. Contra el Vélez también. El ritmo es bueno y me siento con mucha seguridad en la rodilla.

Hay muchas caras nuevas este verano, ¿cómo los está viendo?

Lo más importante este año es el grupo, que la gente esté metida, que todos vayamos a una. Es lo que el míster quiere. Así está siendo. Son personas con mucha ambición, vienen a demostrar, a ayudar al equipo. Eso es algo muy importante para cumplir los objetivos que este año nos ponemos en la cabeza.

Ha dicho que este año lo importante es el grupo, ¿ve mucha diferencia a nivel de vestuario con respecto a la temporada pasada?

Este año el grupo está muy bien desde el primer momento. La gente está aportando cosas nuevas, eso es muy bueno, que todo el mundo se adapte rápidamente. El año pasado el grupo era un poco más... más joven, con menos experiencia. Había momentos difíciles que no sabían llevarlo. Pero ya está todo olvidado, ahora toca algo nuevo. Tenemos nuevos retos y hay que ir a por ellos.

¿Algún nuevo compañero que te haya sorprendido o con el que hayas conectado bien desde el primer día?

Yo ya los conocía a todos de haberme enfrentado a ellos. Todos sabemos el potencial que tiene cada jugador, lo importante es que den el mejor nivel para que este Málaga sea cada día mejor.

Dar lo mejor para ir... a por el ascenso. Todos hablan de estar arriba. ¿Lo ve igual?

Este año hemos hecho un equipo con mucha ambición, pero Segunda es muy complicada. Tenemos que ir partido a partido, conseguir los 50 puntos lo antes posible y luego ir a por el objetivo. Vamos a luchar por él. Pero lo principal es llegar a los 50 puntos lo antes posible, así estará mucho más cerca llegar a play off o ascenso directo.

Y falta todavía algún retoque por llegar en estas semanas de mercado. ¿Qué cree que necesita esta plantilla?

El equipo está bastante completo. Eso ya son decisiones del míster y la dirección deportiva ver en qué posición tenemos más carencias. Yo creo que el equipo está muy bien en líneas generales, en todos los puestos. Hay mucha competencia entre nosotros, una competencia sana. Eso nos va a hacer mejor cada día.

¿Puede ser una presión añadida hablar desde tan pronto de estar arriba?

No creo que deba ser una presión. Siempre no ascienden los que mejor están durante el año. Ya hemos visto el año pasado cosas como el Eibar. Venía todo el año primero o segundo... y al final te quedas fuera y asciende el Girona, que en la primera vuelta no iba ni en play off. En el fútbol nunca se sabe. Llevan varios años consecutivos ascendiendo el sexto. Al Almería también le costó hasta el último partido. Segunda es muy difícil, te juegas muchas cosas en los últimos partidos, ahí es cuando más cuesta.

Están trabajando mucho el sistema con tres centrales. Ahora también ensayaréis otros esquemas. ¿Cómo ve al equipo? ¿Cómo se siente más cómodo?

Al final yo creo que el míster trabaja diferentes tipos de sistemas porque cada partido requiere un sistema para hacerle más daño al rival o que ellos te hagan menos daño. Para que en cualquier momento, en un partido o durante una semana, si necesitamos cambiar el sistema ya tenerlo trabajado. Nos queda mejorarlo, pero siempre es bueno tener un plan A y un plan B. En esta categoría nunca se sabe por dónde puede salir cualquier equipo.

Ha demostrado a lo largo de su carrera que se adapta a varias posiciones. ¿Dónde le quiere Guede?

El míster ha hablado conmigo, me quiere en la posición en la que estoy jugando, en la zona del ‘8’, o de ‘10’, dependiendo del sistema con el que juguemos. Lo importante es sentirme cómodo, sentirme a gusto, que todos estemos a gusto. Cuando usemos un sistema habrá algunos que lo estarán más, otros saldrán desde el banquillo para darnos esa victoria. Cada uno en el momento tendrá que asumir su rol. Somos 18 fichas, somos pocos y tenemos que estar al 100%. En cualquier momento le puede tocar a uno y tiene que estar al mejor nivel para el equipo.

Volviendo atrás, a la temporada pasada, ¿forzó? ¿Estaba al 100% cuando decidió que tenía que ayudar al equipo?

Forcé por la situación, por cómo estaba el equipo, por todo, por la ciudad, por mi contrato, por la gente... El doctor me dijo que hasta los nueve meses no era bueno que compitiera por el tipo de operación. Es verdad que forcé, no voy a decir que no. El míster habló conmigo, me quería meter. Yo le dije que sí. Si hacia falta, yo era jugador del Málaga e intentaría estar lo mejor posible.

¿Con un Málaga en mitad de tabla hubiera jugado?

No, seguramente no hubiera jugado. Hubiera esperado a la pretemporada para empezar al 100%.

¿Qué sintió en ese primer balón que tocó jugando de nuevo un partido oficial después de tantos meses?

Me lesiono cuando mejor me encontraba, no me lo esperaba y fueron siete meses duros. Trabajando en la sombra. Al final, cuando tienes una lesión de este tipo, tienes muchos entrenamientos de gimnasio, cuando el grupo tiene dos días, tú solo tienes uno, tardes que tienes que ir a tratamiento, mañanas que terminas de entrenar y tienes que ir a nadar... Cuando tienes una lesión grave lo más importante es no tirar la toalla, levantarte cada mañana con una nueva ilusión. Tuve la suerte de jugar en Tenerife, ganamos y eso fueron tres puntos muy claves para llegar a la salvación.

¿Alguna persona especial de la que se acuerde de esos meses tan complicados?

Muchas personas han sido vitales para mí. Mi familia estaba encima de mí, los doctores, los fisios... Toni Tapia ha estado conmigo mañana y tarde entrenando, cuando la gente estaba de vacaciones, él estaba conmigo. Algunos fisios también. Estoy muy agradecido a todo el cuerpo técnico, a todo el servicio médico y a mis compañeros.

Para terminar, ¿algún deseo para esta temporada?

El deseo... me lo quedo yo, a ver si se puede cumplir. Cuando se cumpla el objetivo a final de año, lo diré.