Posiblemente mereció algo más, pero el Málaga CF vuelve a tropezar y queda muy tocado. El Huesca solo necesitó un acercamiento peligroso en toda la segunda mitad para llevarse el partido ante los blanquiazules, que recibieron el duro mazazo del tanto de Juan Carlos Real a los 67 minutos de partidos cuando mejor estaban. La situación se complica, el equipo de Martiricos es penúltimo con solo tres puntos y sumar cuatro derrotas en solo cinco jornadas.

El conjunto blanquiazul intentó dominar los primeros compases del choque. Quería poner el ritmo que más le convenía con el balón en los pies, pero los primeros acercamientos con algo de peligro fueron del cuadro local. Javi Jiménez estuvo providencial para despeja un centro lateral de Marc Mateu que llevaba muy mala intención. Y poco después, a la salida de un córner, Kevin Carlos cabeceó alto.

A los 26 minutos de encuentro llegó una acción salvadora de Manolo Reina. En un saque de falta, Escriche remató libre de marca y el meta blanquiazul sacó una mano que evitó el primer tanto de los locales. Respondía el Málaga por medio de Febas, el más activo de los de Pablo Guede en esta primera parte. El ilerdense se pegó una carrera de más de 50 metros y no estuvo acertado para dar el pase definitivo hacia Rubén Castro, que se relamía dentro del área en el segundo palo.

Empezaba a carburar el Málaga. Febas, Villalba y Gallar empezaban a conectar y la sensación de peligro hacia la portería rival ya era mayor, aunque seguían los blanquiazules sin acertar en los metros finales para adelantarse en el marcador.

La puesta en escena de los de Pablo Guede en el comienzo del segundo tiempo fue muy buena. Dominaba y daba la sensación de que solo faltaba dar un último pase bueno para que llegase el tanto. Y cuando mejor estaba el conjunto blanquiazul llegó un golpe del que ya no supo levantarse. Juan Carlos Real, recién entrado al campo, disparó desde la frontal y batió a Manolo Reina. No fue un chut demasiado potente pero sí lo suficientemente colocado para que no pudiese llegar el de Villanueva del Trabuco.

Reaccionaba Guede metiendo en el campo a Jozabed y Haitam por Villalba y Alex Gallar. Pero el tanto afectó demasiado al equipo. Los blanquiazules dejaron de jugar con la tranquilidad que lo estaban haciendo y la precipitación y la ansiedad pudo con ellos. A 10 minutos del final, Guede introducía a Hervías por Juanfran y a Chavarría por Juande. En ese momento ya solo quedaba un defensa puro sobre el césped, el lateral Javi Jiménez.

Lo intentó el Málaga hasta el final, pero los centros laterales eran despejados con facilidad una y otra vez por los centrales oscenses. Solo tuvo el equipo blanquiazul ese recurso para intentar rescatar al menos un punto en el tramo final del choque y fracasó.

Nueva derrota, cuarta en cinco jornadas, que deja al equipo y Guede en una situación muy comprometida. 3 puntos de 15 posibles. En zona de descenso. Y en una semana, nueva salida complicada a Tenerife. Quedan por delante unos días complicados por Martiricos hasta el siguiente choque.