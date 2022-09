La continuidad de Pablo Guede en el banquillo blanquiazul pende de un hilo y por ello fue preguntado directamente en rueda de prensa. ¿Teme por su puesto? «No temo, hay que tenerle miedo a otras cosas. Lo dejo todo y hay posibilidad de que no salgan las cosas. No le temo, pero entendería que pasara tranquilamente...», dijo el todavía técnico blanquiazul tras acabar el choque en el Heliodoro Rodríguez López.

El choque estuvo marcado por la expulsión de Unai Bustinza y un penalti que se sacó de la chistera el colegiado y terminó por decantar la balanza del lado tinerfeño. «No voy a poner excusas. Hubo un penalti, nos quedamos con 10... El primer gol, otro rebote que da en un defensa. Me voy jodido por los jugadores. Están trabajando mucho. En el penalti le pegan a Juanfran. Ahí se termina», explicó Guede.

Al conjunto blanquiazul se le complicó el choque después de que Bustinza viera dos amarillas en cinco minutos. «Quedarte con un jugador menos es muy complicado. Nos habíamos acomodado bien. Teníamos la sensación de que no podían entrar. Y llega la jugada de Juanfran... No entiendo cómo no lo va a ver al VAR. Es en el momento que estamos», aseguró el técnico argentino.

Guede no quiso poner paños calientes. El equipo lleva cinco derrotas en seis jornadas y la situación comienza a ser insostenible. «En el primer tiempo tuvimos nuestras ocasiones. Recuerdo un centro de Aleix que entrábamos solos. El fútbol se trata de ganar y nosotros no lo estamos haciendo», comentó.

Tras la comparecencia de Guede, le tocó el turno a Luis Miguel y también fue preguntado por el penalti que se inventó Caparrós Hernández. «No he visto la acción. No la he visto repetida. No nos vamos a quejar ahora...», dijo.

"Es falta a mí. Si yo estoy por delante, ¿cómo le voy a hacer penalti?"

😡 Juanfran (@MalagaCF) EXPLOTA contra el VAR:



💥 "Con un VAR no se puede pitar ese penalti"



💥 "Es falta a mí. Si yo estoy por delante, ¿cómo le voy a hacer penalti?"



¡Vemos todas las imágenes del #TenerifeMálaga!



📺#ElGranDebate pic.twitter.com/DmvMRSGgIT — Directo Gol (@DirectoGol) 19 de septiembre de 2022

También Juanfran, protagonista de la jugada, no quiso marcharse del césped sin denunciar la jugada: «Penalti no, falta a mí. No se puede pitar, yo estoy por delante. Lo acabo de ver, hay VAR. No puede ser eso en LaLiga española»,