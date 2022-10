El Málaga CF conoció en la mañana de este lunes su rival en la primera ronda de una nueva edición de la Copa del Rey: la SCR Peña Deportiva Santa Eulalia, un rival al que nunca se han enfrentado. Como suele ser habitual, los blanquiazules tendrán que jugar a domicilio en esta primera eliminatoria ante un equipo poco conocido y, teóricamente, de nivel inferior. Actualmente, los ibicencos compiten en el Grupo III de Segunda RFEF.

Será la primera vez que el equipo de Martiricos se enfrente al Peña Deportiva, sin embargo, hace tres temporadas ya sortearon con éxito un enfrentamiento contra otro club de la provincia costasoleña. El equipo de Santa Eulalia se clasificó en la temporada 2019/2020 para disputar al play off de ascenso a LaLiga SmartBank, tras quedar 4º en su grupo, y en la primera eliminatoria de ese play off fue capaz de dar la sorpresa y eliminar al Marbella FC (0-2). Después no pudieron completar su sueño de alcanzar el fútbol profesional al quedar apeado frente al Castellón (0-1) en la segunda eliminatoria.

La Sociedad Cultural y Recreativa Peña Deportiva nunca en su historia -fue fundado en 1935- ha conseguido competir ni en la Primera ni en la Segunda División española. Lo más cerca que ha estado de pisar el fútbol profesional fue precisamente en esa campaña 2019/20. En lo que va de siglo siempre ha fluctuado entre Tercera División y Segunda B y ahora, tras el cambio estructural que llevó a cabo la RFEF en sus competiciones, milita en el Grupo III de Segunda RFEF.

El equipo dirigido por Manolo González ha tenido un buen inicio de campaña. En estos momentos, van terceros en su grupo, tras ocho jornadas disputadas, con 15 puntos -cuatro victorias, tres empates y solo una derrota-. Antes de recibir a los blanquiazules todavía tendrán que enfrentarse en su estadio, el Campo Municipal de Deportes de Santa Eulalia, al Ibiza Islas Pitiusas y visitar al filial del Real Mallorca.

El conjunto blanquiazul deberá visitar, tal y como han deparado las 'bolitas' en el sorteo, el fin de semana del 12-13 de noviembre un estadio muy modesto y de césped artificial como es el Campo Municipal de Deportes de Santa Eulalia, un feudo con capacidad para unos 2.000 espectadores y donde la Peña Deportiva aún no ha perdido este curso en la Segunda RFEF: tres victorias y un empate -10 puntos de 12 posibles-.