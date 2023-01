Manolo Gaspar se sentó junto a Sergio Pellicer en la presentación del castellonense y reconoció que los tiempos del despido de Pepe Mel y la llegada del nuevo míster "no han sido como deberían ser". "En el fútbol a veces pasa. Los tiempos no han sido los adecuados. A veces las cosas se precipitan y estamos aquí para tomar decisiones, aún sabiendo que en tiempo no son adecuados. Tenemos informes que hacen que se precipiten las cosas", contestó el director deportivo a una de las preguntas que recibió en sala de prensa.

El director deportivo blanquiazul hablará la próxima semana para hacer balance del mercado y extenderse más sobre la toma de decisiones de los últimos días, pero no pudo evitar ser interpelado durante la puesta de largo de Pellicer. Su figura está cada vez más cuestionada y asegura que "no es cómodo". "No es una situación agradable. Se ha vivido de todo, muchas situaciones. Lo entiendo, lo respeto, es normal que se dé esta situación. Dudo que beneficie al equipo, pero es parte del juego. Va en mi cargo. Pido unión por el equipo, no por mí. Manolo será pasado y seguirá el Málaga. Lo tengo que llevar con fuerza y energía para transmitir confianza", apuntó. El Málaga CF, una máquina de triturar entrenadores Por otro lado, fue preguntado por si en algún momento ha pensado en dimitir, después de haber destituido a cuatro entrenadores en un año. "Esas preguntas las contestaré la semana que viene. Lo que se me ha pasado por la cabeza siempre lo ha sabido José María. La semana que viene te puedo aclarar ese tipo de cosas. Ahora solo se me pasa terminar el mercado y ganar en Gijón", señaló. Además fue preguntado por si aquella ruptura Málaga CF-Pellicer al término de la temporada 2020-21 ha llevado a la situación actual. "Las situaciones de cada uno son respetables. Había armonía, línea de trabajo, y se tuvo que cambiar. Hicimos un cambio, empezamos bien y luego nos vinimos abajo. Lo que hicimos juntos tenía buena pinta", concluyó.