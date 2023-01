El Málaga CF, una máquina de triturar entrenadores

El Málaga Club de Fútbol ha destituido este miércoles a Pepe Mel. El técnico madrileño es el cuarto entrenador que despide el club blanquiazul en un año y un día. Una muestra más de la inestabilidad y el mal momento que lleva atravesando el club en los últimos 365 días y que le mantienen en una situación crítica en la clasificación de LaLiga Smartbank.

El primer destituido de todos fue José Alberto López hace ahora exactamente un año y un día, el 24 de enero de 2022. Fue tras una contundente derrota en la Rosaleda de 0-5 contra el Ibiza. El técnico asturiano tampoco duró mucho en su cargo, pues llevaba 8 meses en el puesto. Tras un comienzo esperanzador, el equipo se fue viniendo abajo hasta llegar al partido con el equipo balear, que fue la gota que colmó el vaso.

Para reconducir la situación llegó Natxo González, que solo duró 10 partidos en los que no pudo revertir la dinámica negativa que había propiciado el despido de José Alberto. Una victoria y tres empates en la decena de partidos que dirigió el técnico vasco en el equipo de Martiricos. Lo que se traduce en 6 puntos de los 30 posibles, unos números insuficientes para poder mantener la permanencia. La destitución llegó tras la derrota por 1-0 ante el Girona.

Tras la corta experiencia de Natxo González llegó para terminar la pasada temporada el argentino Pablo Guede, que firmó contrato por lo quedaba de la temporada pasada y la presente 2022/2023. El técnico argentino era recordado con cariño por parte de la afición porque fue pieza clave en el ascenso del equipo a Primera División en la temporada 98/99. Si bien es cierto que ni el juego ni los resultados fueron excelentes, se consiguió el objetivo principal que era la permanencia en la división de plata del fútbol español, por lo que arrancó este curso al frente de la nave blanquiazul. El mal comienzo de esta temporada (3 puntos de 18 posibles) propició su rápido despido, con el equipo ya metido en la zona de descenso

Fue entonces cuando llegó Pepe Mel, el cuarto entrenador es solo 8 meses. El pasado 21 de septiembre se anunciaba la contratación del técnico madrileño con el objetivo (una vez más) de revertir la mala situación del equipo y dar estabilidad al proyecto. Mel llegaba avalado por una amplia experiencia tanto en el fútbol español como en concreto en la segunda división española, parecía que tenía la experiencia necesaria para afrontar el reto con garantías. Pero cuatro meses después la situación es idéntica, con el club en descenso a cuatro puntos de la salvación, lo que ha propiciado la destitución del entrenador tras el empate a contra el Burgos este pasado fin de semana.

La constante sucesión de entrenadores es una muestra más de la inestabilidad en la que esta sumida el club no solo a nivel deportivo, sino tambíen a nivel institucional y social. Cuatro entrenadores en un año y un día, pero la dinámica del Málaga CF no ha cambiado en exceso con ninguno de ellos, lo que demuestra que es un problema que va más allá de los banquillos y que probablemente la situación del club no mejore en exceso hasta que se solucione todo el embrollo institucional que rodea al club.