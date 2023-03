Málaga CF: La quiniela de la salvación

Al Málaga CF le quedan 11 partidos para luchar por su plaza en Segunda División. Ahora ya sí echan fuego las calculadoras en busca de cómo llegar a ese número mágico como es el 50, que normalmente asegura la permanencia. La mala noticia es que el conjunto blanquiazul tiene 26 puntos. Así que los de Sergio Pellicer tienen la obligación de ganar alrededor de siete encuentros, más que los que han ganado desde el mes de agosto (cinco), teniendo un ojo en lo que ocurre con sus rivales más directos.

Lo cierto es que el panorama ha cambiado casi radicalmente en una semana. La derrota ante el Racing de Santander (0-1) colocó al Málaga CF a 10 puntos de la salvación, tal y como se mantiene ahora. Aquello pareció ser un golpe casi definitivo tanto en la clasificación como también para la moral. Sin embargo, el empate ante la UD Las Palmas (2-2) ha brindado algo de esperanza a una afición que ya se veía bajando los brazos con numerosas jornadas por delante. Ahora hay más gente que confía en que la salvación es posible.

¿Qué tiene que hacer el equipo de Martiricos para continuar la próxima temporada en LaLiga SmartBank? El calendario se podría dividir en dos tramos. El primero tiene alguna que otra curva, pero empezar con buen pie es esencial. El Málaga CF recibirá en La Rosaleda, de forma consecutiva, al Levante (17 de marzo) y al Leganés (27 de marzo).

Los de Javi Calleja necesitan ganar para no descolgarse del ascenso directo, mientras que los madrileños buscarán la victoria para no acabar sufriendo más de la cuenta. Las cuentas no permiten a los de Pellicer ceder muchos puntos en casa, aunque está claro que jugarán su partido más difícil en Martiricos de lo que resta de temporada, precisamente, este próximo viernes, frente al cuadro valenciano.

Después de ese inicio doble en casa, habrá que viajar a los estadios de Andorra y Villarreal B, dos rivales que han dado un salto importante con recientes victorias. Precisamente, son dos buenos locales. Por lo que el Málaga CF tendría complicado, aún más siendo el peor visitante, rascar los tres puntos lejos de la Costa del Sol. Puntuar en ambos estadios sería un buen botín, aunque no se consiga ganar porque a partir de entonces el calendario de suavizará.

El Cartagena será el siguiente rival en La Rosaleda. En casa no hay ninguna duda. La firma del triunfo debe llevar el sello de Martiricos. Por lo que el único resultado válido para este choque, ante un rival que sueña con el play off, es la victoria. Exclusivamente.

La quiniela del Málaga CF Málaga CF - Levante X

Málaga CF - Leganés 1

Andorra - Málaga CF X

Villarreal B - Málaga CF X

Málaga CF - Cartagena 1

Lugo - Málaga CF 2

Málaga CF - Huesca 1

Ponferradina - Málaga CF 2

Málaga CF - Mirandés 1

Alavés - Mirandés 1

Málaga CF - Ibiza 1

Tramo decisivo

A partir de aquí llega el sufrimiento, o lo que es lo mismo, los equipos que también se juegan la permanencia. El primer triplete debe saldarse con un 9 de 9: Lugo a domicilio, Huesca en La Rosaleda y Ponferradina en El Toralín. No hay más. Contra el Lugo (22º) y la Ponferradina (19º) ya no es solo alcanzar la victoria, sino también reducir la ventaja con la permanencia y quitarles a ellos tres puntos. Valor doble.

Si el Málaga CF cumple con estas cuentas, llevaría 18 puntos que serían 44 en la clasificación a falta de las tres últimas jornadas. Entonces, aterrizará el Mirandés en Málaga en un partido en el que hay que sumar de 3. Los de Pellicer deberán hacer después su último viaje para visitar al Alavés, un campo en el que sí que será muy difícil sacar algún punto, con lo que se están jugando los vascos. Mientras que la final de las finales sería el Ibiza para culminar la temporada y ojalá la permanencia.

Recopilando, 7 victorias -5 como locales-, 3 empates y 1 derrota. Son infinitas las combinaciones que se podrían hacer para pronosticar la salvación, pero no parece descabellado pensar en la posibilidad de hacer realidad estas. Solo los futbolistas pueden hacerlo posible. Quedan 11 partidos y cualquier cosa puede ocurrir hasta el final. Seguimos soñando...