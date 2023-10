Compareció Sergio Pellicer en rueda de prensa tras la quinta victoria del Málaga CF, esta vez ante el San Fernando (1-0). No obstante, se mantuvo muy serio el técnico blanquiazul siendo muy consciente del valor que tiene conseguir estos tres puntos, pero también con los pies en el suelo por todo el margen de crecimiento que hay por delante: «Lo que vale es la victoria, hay que tener calma», analizó.

¿Qué balance se puede hacer del encuentro? «Esto es cuestión de goles. Hemos tenido algún error, pero nos ha faltado buscar el segundo. El primer minuto de la segunda parte les mete en partido. Les quiero felicitar. Equipo nuevo, gente joven. Hemos sufrido en la segunda parte, pero nos falta la mejora de marcar el segundo y controlar el partido. Es un aprendizaje, el trabajo ha sido brutal».

Sin embargo, por encima de todo queda valorar el resultado: «Algún día puede que te marquen un gol. En Primera División han pasado de 3-0 a 3-3. En Primera RFEF han encajado 2 goles en 1 minuto. Va a haber situaciones en las que empaten. La gente joven estará sufriendo y es el mejor escenario. Podríamos haber controlado el partido y no ha sido así. Hemos tenido muchísimas situaciones para marcar el segundo gol. Hay que tener calma y pensar en el Recre, pero quiero felicitar a los jugadores».

Falta de gol

Ahora bien, ¿le preocupa la falta de gol a Sergio Pellicer? «Es cuestión de eficacia. Hemos tenido más situaciones que en Linares. Ha habido momentos que sin balón no hemos sufrido, pero cualquier centro o balón parado... lo demás es cuestión de eficacia. Han ejecutado bien, buscando la precisión, ya llegará. En Linares tuvimos muy pocas y se jugó a lo que quisimos. En estos últimos 30 minutos no tanto».

Hay varios nombres que el técnico quiso destacar. El primero fue Roberto, que se topó varias veces con el portero rival dejándole sin marcar este domingo. «Roberto está espectacular. Cómo trabaja, cómo aprieta... para mí es como si hubiese marcado tres goles». Otro, por desgracia, es Víctor García. El club ya anunció que sufre molestias en el aductor de su pierna izquierda. Pellicer quiso ser prudente a la espera de pruebas, pero lo más evidente es que tendrá que parar algunas semanas. A la vez que destacó el trabajo de Dani Sánchez «por entrar en un contexto complicado».

Recre, el próximo duelo

Ahora, por delante, queda una nueva semana de trabajo. Ya van cinco victorias consecutivas, pero todo el mundo quiere más. «Lo que vale es conseguir la victoria. Ahora hay que tener calma. Cuando uno gana tiende a relajarse y eso no puede ser. Ganar no es fácil en ninguna categoría. Me hubiese gustado un segundo gol para hacer disfrutar a la afición. Me ha faltado que los jugadores se divirtieran más», concluyó el técnico blanquiazul.