Jornada clave en la zona noble

La Primera RFEF entra en su fase decisiva y en el grupo del Málaga CF aún está todo muy abierto. Este fin de semana se jugará la 28ª jornada, la última antes de las 10 finales, donde decía el mítico Luis Aragonés que se define todo, y habrá partidos que pueden marcar el final de temporada. Los blanquiazules tendrán que afrontar este domingo, a las 12.00 horas, la visita del Intercity a La Rosaleda, pero además estará muy pendiente a lo que ocurra en otros estadios a lo largo del sábado y el domingo.

Lo primero que tiene que hacer el equipo de Pellicer es ganar su partido, y luego esperar que el resto de resultados de la jornada le sean favorables. El Málaga CF, cuarto a 8 puntos del liderato, tiene que superar en su estadio al Intercity, octavo, para seguir enganchado a la lucha por el ascenso directo. Además, un triunfo sobre los alicantinos le dejaría ya a 17 puntos y totalmente sin opciones de alcanzarle en la tabla, pensando en la batalla por entrar en el play off.

Sábado trepidante

La tarde antes del choque contra el Intercity, el malaguismo estará muy atento a lo que ocurra en dos estadios. En Castalia se juega el sábado a las 18.00 horas un partido que puede ser decisivo en la lucha por el ascenso directo. El Castellón, líder con 60 puntos, recibe al Córdoba, tercero con 54. Un triunfo blanquiverde apretaría todo por la zona alta. Los de Iván Ania se situarían a solo tres puntos y además permitirían al Ibiza (2º) y el Málaga CF situarse a uno y cinco puntos, respectivamente, si ganan sus partidos. En el encuentro de la primera vuelta en el Nuevo Arcángel, el Córdoba ya fue capaz de ganar por 2-0.

Córdoba-Castellón de la primera vuelta. / J. A. González

El otro partido del sábado al que el Málaga CF debe prestar atención se jugará también a las 18.00 horas en El Maulí. El Antequera, séptimo clasificado, recibe en su feudo al Recreativo de Huelva, quinto. Será un partido crucial para la lucha por el play off, ya que la distancia entre estos equipos en estos momentos es de solo cinco puntos. Los de Javier Medina tienen la oportunidad de meterse de lleno en la lucha por la quinta plaza. Los onubenses siguen al cuadro blanquiazul en la tabla, a una distancia considerable de ocho puntos. Mirando hacia atrás, a los de Pellicer les interesaría un empate, para poder seguir aumentando diferencias en caso de victoria o que la ventaja no se recorte demasiado si no son capaces de ganar al Intercity.

Domingo de transistores

La matinal del domingo viene cargada de enfrentamientos en el grupo II de Primera RFEF. Además del Málaga CF-Intercity, se juegan a la misma hora otros cuatro partidos, y uno de ellos con especial incidencia para los blanquiazules. El Ibiza, segundo con 56 puntos, cuatro más que el Málaga CF, tiene una salida muy complicada al Nueva Condomina para medirse a un Real Murcia que todavía aspira al play off. Otro tropiezo ibicenco permitiría a los de Pellicer recortar distancias con la segunda plaza si superan a los alicantinos en Martiricos.

La jornada en el grupo II de Primera RFEF se plantea apasionante. Llega el momento de la verdad, los equipos toman posiciones y cada punto será decisivo para cumplir con los objetivos.