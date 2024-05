El Málaga CF también juega el sábado en Huelva

La calculadora se está convirtiendo en uno de los principales enemigos del malaguismo. No por no cumplir su función, sino por la asiduidad con la que se debe acudir a ella para revisar el cumplimiento de un objetivo que, a principio de temporada, se daba por hecho e incluso por descontado. Sin embargo, como diría Sergio Pellicer -y tantos otros entrenadores-, «la pelota es la que manda».

Es por ello que, a pesar de las ínfulas que se vislumbraban entre la afición malaguista en el comienzo de la campaña, la realidad es la que dicta y son los propios malaguistas los que, calculadora en mano, revisan cada mínimo detalle para poder hablar de la presencia de su equipo en el play off como una realidad matemática sin tener que emplear el «casi». Tras una pasada jornada en la que el Málaga podía materializar su clasificación a las eliminatorias de ascenso a Segunda División según varios resultados, la cantinela vuelve, aunque ahora es bastante más escueta.

Los boquerones no sellaron su billete por no haber podido vencer ante el AD Mérida en La Rosaleda. De haber retenido los tres puntos en su feudo, se habrían convertido en otro de los equipos del grupo 1 en confirmar su asistencia a la fase de ascenso. Pero se resolvió con empate, por lo que regresan las cuentas a Martiricos, aunque ya con varios rivales fuera de la ecuación. Todos menos uno, el Recreativo de Huelva.

Con un ojo en el Colombino

El «Recre» es el único que puede apear al Málaga de la zona de play off. A falta de tres jornadas por disputarse, los onubenses se encuentran ocho puntos por debajo de los malagueños. Para ello, la ruta del decano empieza en el Nuevo Colombino el próximo sábado, ante el Algeciras. Los recreativistas deben ganar para mantener vivas sus opciones de alcanzar a los boquerones y para ello tratarán de imponerse a un cuadro algecireño ya salvado matemáticamente. Aunque, como todo, siempre existe la lectura desde el otro punto de vista. Si el Recreativo de Huelva no gana al Algeciras, el Málaga será equipo de play off antes de disputar su choque en San Fernando. Por tanto, los malaguistas observarán con detenimiento el mencionado duelo para descubrir si su presencia en el play off es una certeza al saltar al jugar el domingo.

El Málaga CF desaprovechó ante el Mérida la oportunidad de clasificarse al play off. / Gregorio Marrero

Solo hace falta ganar

Por muchas cuentas que se quieran hacer con lo que haga o deje de hacer el Recreativo, el Málaga lo tiene bien sencillo. Si gana, es de play off. Los blanquiazules atraviesan posiblemente el momento de más dudas de toda la temporada y le cuesta horrores sumar tres puntos de una tacada. Aun así, una victoria en el Estadio Iberoamericano 2010 a las 18.00 horas del domingo lo puede convertir en participante de las eliminatorias por el ascenso, además de tratar de superar al Ibiza, que se ubica un punto por encima y visita al ya ascendido Castellón en la fiesta de Castalia. Hagan o deshagan el Recreativo de Huelva o el Ibiza, la pelota está en el tejado del Málaga. Para certificar su clasificación al play off y, en especial, por dejar la calculadora en el cajón bajo llave.