Las cuentas del Málaga CF para certificar el play off este domingo

El objetivo del Málaga CF ha variado durante los distintos tramos de la temporada. Sin llegar a ser una obligación, el clasificar como primero para lograr el ascenso directo fue el principal anhelo durante el verano y los primeros meses de temporada, en los que se instauró una dinámica positiva a pesar de la derrota en Castalia.

Después de asumir que el propio Castellón sería el dueño y señor de esa primera plaza, la diana se ubicó en la segunda, para garantizar la localía en la vuelta de los duelos del play off. Los malaguistas, a pesar de los recientes empates, creían en la posibilidad de finalizar en el segundo puesto, aunque la derrota del pasado domingo ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel dilapidó cualquier posibilidad de recortar los ocho puntos más gol average que actualmente separan a los cordobesistas con los blanquiazules.

Descartadas las dos primeras plazas, es la tercera la que se convierte en el suspiro más ambicioso a falta de cuatro jornadas de liga. El ritmo de puntuación del Málaga no ha sido brillante, pero el pronunciado bajón del Ibiza (que destituyó a su entrenador el pasado lunes) en la segunda vuelta lo mantiene tercero, aunque a un punto de los de Pellicer. A pesar del objetivo de alcanzar a los baleares, los boquerones no deben despistarse, pues aún no está matemáticamente oficializada su presencia en las eliminatorias por el ascenso a Segunda División.

¿Qué debe pasar esta jornada?

Este fin de semana podría ser oficial la clasificación del Málaga para los play off, a pesar de que no depende de sí mismo. Habrá cuatro puntos de atención: Real Murcia-Castellón, Ceuta-Antequera, Intercity-Recreativo de Huelva y Málaga CF-Mérida.

Las cuentas sencillas llegan con los onubenses. Si los de Pellicer ganan el domingo, dará igual lo que ocurra con la visita del Recre a los alicantinos. No podrán superar a los de Martiricos en las tres jornadas restantes.

Mucho más complejas son las matemáticas con el Real Murcia y el Antequera. En estos dos casos al Málaga CF no le vale solo con ganar, sino que necesita que sus dos rivales empaten o pierdan. Conjeturas hay tantas como posibilidades por los resultados. Lo importante es a los puntos que queden de distancia. Si el Málaga CF y el Real Murcia acaban la jornada con 9 de diferencia, será un rival menos para los blanquiazules al tener a su favor el average.

No ocurre lo mismo, por el momento, con los de El Torcal. Si terminan a 9 puntos los dos, aún queda el partido de la segunda vuelta -penúltima jornada-. De ahí, que aún haya que esperar si repiten victoria, empate o derrota con los de la capital.

Sergio Pellicer se lamenta durante el duelo ante el Real Murcia. / Gregorio Marrero

Más allá de los números

Cuentas aparte, el Málaga debe lograr la victoria para corregir las negativas sensaciones que ofrecen los últimos partidos y el runrún que se ha instalado en la hinchada. La derrota en Córdoba supuso un varapalo para la moral malaguista, que venía de sumar cuatro empates en cinco partidos, tres de ellos en casa. A pesar de que antes del choque en el Nuevo Arcángel se encadenasen diez partidos consecutivos sin conocer la derrota, todo giraba en torno a la incapacidad de convencer en el terreno de juego de los de Sergio Pellicer.

La posibilidad de alcanzar la tercera plaza, custodiada por un Ibiza venido a menos que destituyó a Guillermo Fernández Romo tras la derrota en El Maulí, se presenta como un clavo ardiendo al que los malaguistas pretenden agarrarse para mantener la ambición de cara a las cuatro últimas fechas de la temporada regular de la Primera RFEF. Tras haber ido reduciendo expectativas conforme ha ido avanzando el curso, el Málaga afronta el tramo clave con ciertas dudas. Por ello es vital arribar al casi matemático play off inmerso en la mejor dinámica posible.