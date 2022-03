El cierre de Supera deja en el aire el futuro del Club Natación San Pedro

El cierre de la piscina de San Pedro por parte de la empresa Supera, la concesionaria del complejo deportivo Fuentenueva, deja al borde de la inactividad al equipo de natación de la localidad.

El Club Natación San Pedro se ha visto obligado a prescindir en plena temporada del equipamiento en el que realizaban sus entrenamientos los cerca de 40 deportistas de la entidad y deja en el aire su participación en la próxima campaña.

El Ayuntamiento ha ofrecido a la entidad deportiva la posibilidad de, a partir del lunes, utilizar durante una hora y media al día la piscina del complejo deportivo Miraflores, en Marbella, -que también gestiona la empresa Supera-, pero la alternativa no convence al colectivo sampedreño.

«De 40 nadadores que tengo podrán ir diez. Unos trabajan, otros no pueden desplazarse a Marbella, otros carecen de coche. Tantearemos cómo va la situación. Si van a venir tres niños, tampoco vamos a mantener al entrenador, no le puedo pasar la cuota al que no venga. Vamos a ver cómo reaccionan los padres», señala el presidente de la entidad, Alberto Puertas.

«El club nació porque teníamos piscina en San Pedro. Si no, tendríamos el de Marbella y ya está», agrega.

La entidad deportiva confía «en tirar» hasta que termine la temporada -tres nadadores del equipo disputan este fin de semana el Campeonato de Andalucía, que se celebra en Málaga- y, tras otra competición programada para junio o julio, «ya veremos».

«No podemos hacer más, si no tenemos piscina. Quién va a querer competir, si no tenemos piscina. El club tiene hasta junio viabilidad en unas condiciones que no son buenas», agrega el presidente.

En opinión de Puertas, la solución más viable será garantizar la próxima temporada la continuidad de la entidad, pero dejarla inactiva hasta la reapertura de la piscina de San Pedro. «Dejaremos de competir y veremos si después podemos remontar», apunta.

Supera anunció hace una semana el cierre de la piscina del complejo deportivo Fuentenueva, que gestiona desde 2013, ante la subida de los costes de la energía.

La empresa calificó el incremento de «inasumible» y aseguró que «se mantendrá o empeorará» en los meses venideros.

El PSOE reclama la reapertura «inmediata» de la piscina, cuyo cierre atribuye a la «política de privatizaciones» de la alcaldesa, Ángeles Muñoz; y OSP propone que el Ayuntamiento asuma la gestión del complejo deportivo.

El gobierno local ha señalado que «este tipo de incidencias se dan en todo el país».

El centro deportivo contó con una inversión de 2,8 millones de euros que aportaron el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.