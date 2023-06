Marbella y San Pedro Alcántara celebrarán mañana la Noche de San Juan, la más mágica del año, con actuaciones de música en directo y hogueras. La playa de El Cable, en Marbella, albergará a partir de las 21.30 horas el concierto del grupo Carrete 80, que versionará canciones en castellano. A continuación, el dúo Pura Pasión ofrecerá un espectáculo con animaciones y bailes de ritmos latinos.

El encendido de la hoguera está previsto para las 00.00 horas y la música se retomará, hasta las 2.00 horas, de la mano del pinchadiscos Micky Rodríguez, que vuelve al escenario de la fiesta de San Juan por segundo año consecutivo.

Talleres

La playa de El Cable contará también con talleres de neón corporal dirigidos a adultos y menores; y una zona de carácter medioambiental en la que los asistentes que recojan los residuos de plástico que se generen entrarán en un sorteo.

«Se trata de una iniciativa que aúna tradición y magia en una de las noches más especiales del año y que se ha organizado para que los vecinos del municipio puedan disfrutarla en compañía de amigos y familiares», explica el delegado de Juventud, Alejandro González.

Playa de La Salida

La playa de La Salida, en San Pedro, albergará una sesión de pinchadiscos entre las 21.00 y las 03.00 horas, dos simbólicos fuegos y barras de bebida y de comida a cargo de la Hermandad del Santo Patrón.

Los40 DJ Session contará con los locutores de la emisora de la Cadena SER, Jesús Sánchez y David Álvarez, y con el grupo local We Are Not DJ's. El director general de Cultura de San Pedro, José Antonio Moreno, incidido en la apuesta municipal por contar con los artistas locales We Are Not DJ's, "que están en los mejores festivales nacionales e internacionales".

«Se ha diseñado con todo el cariño para que los ciudadanos disfruten de una noche con una gran tradición», apunta el teniente alcalde de San Pedro, Javier García.