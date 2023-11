Los muchos éxitos que legó Amy Winehouse al mundo de la música volverán a sonar en Marbella doce años después de su desaparición.

El grupo de restauración Da Bruno, especializado en la gastronomía italiana, celebrará el miércoles, a partir de las 21.00 horas, una velada en su restaurante Da Bruno Sul Mare para homenajear a la vocalista británica, fallecida en el verano de 2011.

Voces de gran prestigio y experiencia interpretarán éxitos como ‘Back to Black’, ‘You Know I´m No Good’ o ‘Stronger Than Me’.

«Los temas de la cantante londinense crearán una atmósfera de lo más especial y envolvente», señala la firma italiana de restauración sobre su tributo a una de las grandes artistas de la música internacional.