Investigan una desaparición en Marbella vinculada al crimen organizado

La Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional investiga la desaparición en Marbella de un ciudadano francés de origen argelino al que se le perdió todo rastro hace ya casi un mes y medio. Según fuentes cercanas al caso, el hombre, de 32 años, no ha dado señales de vida desde el miércoles 13 de diciembre, día en el que mantuvo el último contacto telefónico con su familia. La desaparición, catalogada como inquietante, está bajo secreto de sumario judicial y en manos de la Udyco de Marbella, cuyos investigadores trabajan desde el principio sobre la hipótesis de una ausencia no voluntaria vinculada al crimen organizado. Fuentes judiciales indicaron a este periódico hace unos días que no constaban detenidos.

El entorno del joven denunció la desaparición tras encontrar su coche abierto y con las llaves puestas en Cabopino

Residente en La Cala de Mijas, el propio entorno del joven encontró el 15 de diciembre el vehículo que usaba normalmente en las proximidades de una vivienda que frecuentaba en la Urbanización Artola Alta de Cabopino, en Marbella. El coche estaba aparcado en la calle con las ventanillas abiertas y las llaves puestas. Alarmados por el hallazgo, sus familiares decidieron denunciar formalmente la desaparición el día 16 en la Comisaría de Marbella, aunque un día después ampliaron la denuncia al obtener nuevos datos sobre su posible paradero. Las fuentes indican que conocidos del desaparecido lo habían visto acompañado en la urbanización Marqués de Guadalmina de Estepona en un momento posterior al último contacto con su familia, que al parecer también ha denunciado la desaparición en Francia. Los investigadores han incorporado al caso un Mercedes con matrículas falsas que alguien dejó en el parking de esa misma urbanización el día 19 diciembre.

Caso Jamal

Pese a no estar vinculados, este caso recuerda al de Jamal, un ciudadano holandés del que no se sabe nada desde su rapto en Marbella la noche del 22 de agosto de 2020. Un comando de hombres que ocupaban dos vehículos lo secuestraron delante de su mujer cuando la pareja regresaba a su casa de cenar. Los asaltantes, que se identificaron como policías e iban armados, lo sacaron de su todoterreno, lo metieron a la fuerza en uno de los vehículos y desaparecieron.

La investigación policial llegó a señalar inicialmente a ocho personas por su presunta implicación en unos hechos que se vincularon a una deuda de 1,7 millones de uno de los hermanos del desaparecido. En febrero del año pasado, dos hombres fueron detenidos por el secuestro, pero, meses después, un error judicial tumbó la causa para cinco de los seis sospechosos sobre los que finalmente se centró la instrucción, entre ellos el que la policía señalaba como autor intelectual del secuestro y posterior desaparición. La causa se declaró nula para esas personas porque las diligencias que les afectaban se llevaron a cabo fuera de plazo de la instrucción judicial, que no fue prorrogada por error.