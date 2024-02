Padres de un instituto de Las Chapas piden habilitar ya el Bachillerato

Padres de alumnos del Instituto Dunas de Las Chapas piden a la Junta de Andalucía que habilite el Bachillerato en el centro educativo para evitar desplazamientos de hasta 35 kilómetros de longitud entre la ida y la vuelta que tienen que recorrer los estudiantes durante el periodo colectivo.

La asociación de padres y madres El Mañana señala que el instituto cuenta con dos aulas libres y equipadas, construidas por la Junta con fondos comunitarios, que podrían albergar los cursos de Bachillerato.

El centro cuenta con cerca de 500 alumnos, 115 en cuarto curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, de los que cerca de 70 accederán el próximo curso a los estudios de Bachillerato, según la asociación de padres.

Los padres de los alumnos han colgado en la valla perimetral del centro educativo pancartas con lemas como ‘Aulas vacías y autobuses llenos, basta ya’, ‘17 kilómetros para ir a estudiar’, ‘Tenemos espacio. Bachillerato aquí’ o ‘Bachillerato ¡ya!’.

"Estamos en la zona este de Marbella, con una gran distancia hasta el Instituto Victoria Kent, el que está adscrito a nuestro instituto para hacer el Bachillerato. La petición del Bachillerato la solicitamos desde hace muchos años", señala la tesorera y portavoz de la asociación de padres y madres El Mañana, Ana Olmo.

"En su tiempo hicimos la petición para tener el Bachillerato (para el curso académico 2024-2025), pero nos encontramos con la sorpresa, ahora en el periodo de admisión, de que nos la han denegado", agrega.

La Junta señala que, para autorizar el Bachillerato, el centro debe tener cinco aulas libres para contar con espacio para dos cursos, frente a las dos garantizadas del instituto ubicado en el distrito de Las Chapas.

Marbella, además, cuenta con plazas suficientes para esta etapa de la formación de los alumnos, en opinión del Gobierno autonómico.

Sobre una posible asignación de los alumnos al Instituto Cilniana, que la Junta ejecuta en las proximidades del Hospital Costa del Sol, el Gobierno regional señala que "hasta que no entre en funcionamiento no se podrá modificar la adscripción si fuese necesaria, por lo que no será ya hasta el próximo curso".

"El centro debe empezar a funcionar para poder determinar la escolarización de manera consolidada", agrega el Ejecutivo regional.

Falta de administrativos

La asociación de padres reclama también la incorporación de un administrativo después de que el anterior pidiera una excedencia y la Junta no cubriera la plaza.

El colectivo ha propuesto al instituto que algunos padres desempeñen de forma voluntaria las funciones de administración en el periodo de admisión de matrículas.