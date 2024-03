La lluvia provoca filtraciones de agua en la protectora de animales de Marbella

Las precipitaciones que cayeron en Marbella en la madrugada del viernes al sábado han provocado importantes filtraciones de agua en las instalaciones de la protectora de animales, que cuenta con una capacidad para unas 600 mascotas y cuya entrada en funcionamiento anunció el lunes el equipo de gobierno.

Regueros de agua de diversa envergadura se colaron por diferentes dependencias, como la primera planta del edificio principal, el quirófano o las gateras, de unas instalaciones cuyo coste se cerró en un 49 por ciento más del que presupuestó el Ayuntamiento al inicio de las obras.

El vigilante de seguridad de la protectora trató en la madrugada del sábado de localizar el mayor número de puntos de filtraciones y voluntarios de la asociación que gestiona el local, Amigos de Animales Abandonados (Triple A), realizaron en la mañana de ayer trabajos para desecar el agua acumulada.

«Las nuevas instalaciones están bastante mojadas. Entra el agua por muchos lados. Los animales se han mojado», señaló la presidenta de la Triple A, Bettina Pietsch.

La entrada del agua al interior de las dependencias hizo que el arquitecto y el ingeniero de la obras acudieran a la protectora para tomar imágenes de las zonas más afectadas y tienen previsto regresar mañana para iniciar actuaciones de mejora, entre las que figuran la colocación de más techos, más desagües o revisar el sellado de las gateras y los suelos.

«Lo dijimos antes, pero no sé si no nos hicieron caso o se olvidaron. En las gateras ya entró agua cuando aún no estaban los animales. Espero que ahora, de verdad, nos hagan caso», apuntó la presidenta de la Triple A.

Un aumento de 600.000 euros

El Ayuntamiento de Marbella licitó en 2021 las obras con un importe cercano a los 1,2 millones de euros. Sin embargo, tras dos modificaciones del contrato de licitación en apenas nueve meses, elevó el gasto a unos 1,8 millones de euros, un aumento de alrededor de 600.000 euros.

La primera modificación de contrato se publicó de forma oficial a mediados de marzo de 2023 para elevar el coste a los cerca de 1,5 millones de euros. El segundo cambio en el contrato se anunció a inicios de diciembre de 2023 y el gasto del equipamiento se estableció en alrededor de 1,8 millones de euros.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento anunció en mayo de 2023 -entre la primera y segunda modificación del contrato de licitación- que las obras se encontraban al 85 por ciento de su ejecución, por lo que el último incremento del gasto se publicó de forma oficial en la recta final de las actuaciones.

Áreas para perros grandes, pequeños o de raza peligrosa y dos quirófanos

La protectora de animales de Marbella, ubicada en la carretera que comunica el municipio con Ojén, cuenta con cerca de 2.000 metros cuadrados de edificación en una parcela de 5.000 metros cuadrados de extensión.

Las instalaciones disponen de áreas para perros de gran y pequeño tamaño, canes de razas potencialmente peligrosas o para aquellos que estén en cuarentena; zonas de recreo; o dos quirófanos en los que presta servicio un veterinario que aporta la asociación Amigos de Animales Abandonados, que gestiona el equipamiento.

Las instalaciones disponen también de red de abastecimiento y saneamiento, servicios de los que carecía la anterior protectora.

La alcaldesa de Marbella, este pasado lunes, durante la inauguración de las instalaciones / L.O.

El equipamiento «tiene los más altos estándares de calidad», señaló la alcaldesa, Ángeles Muñoz, el lunes, en la inauguración de la protectora.