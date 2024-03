Estrella García, ejemplo de pasión por San Pedro

Tras lograr sus títulos y certificados académicos de peluquería en Málaga y Cádiz con 16 y 18 años y regentar una peluquería en Algeciras, se instaló, con su marido Andrés, recién casados, en San Pedro Alcántara, donde abrió un negocio en la zona de Divina Pastora con la intención de labrarse un futuro y ganarse la vida.

Pero la atención que ha dedicado a sus vecinos, mayores y pequeños, desde los 23 años de edad con los que llegó a San Pedro, la han convertido en un ejemplo de pasión y compromiso por el núcleo de población.

Estrella García fue la responsable de la peluquería de la residencia Isdabe, próxima a San Pedro, y, más tarde, del mismo negocio del hotel de la zona. Colabora con Cruz Roja en San Pedro, desempeñó un papel protagonista en la asociación de vecinos El Cruce y tejió los patucos que luce el Niño Jesús que sostiene la Virgen María de la iglesia del núcleo de población.

Apasionada del Rocío -ha llegado a ir a la romería con la pierna escayolada-, de las sevillanas y el flamenco, impartió clases de baile durante más de diez años en una peña flamenca, en la sede de la misma asociación de vecinos unos 30 años y en su propio negocio cuando finalizaba el horario de apertura al público.

Estrella, que abandonó la escuela a los 13 años, ha confeccionado trajes de flamenca y de novia y ha hecho sus pinitos en la dirección de una película.

«No tengo asignaturas pendientes. Todas las he cumplido. Mis asignaturas han sido el baile y la peluquería. Y mis niños. Me levantaba por las mañanas feliz, porque iba a hacer cosas que me gustaban», señala Estrella.

«He sido feliz. Y lo sigo siendo. Porque Estrella no va a parar. Estrella continúa», agrega la vecina de San Pedro.

«Nuestros padres fueron trabajadores, unos luchadores. Y eso lo llevamos en la sangre. Nuestra familia está orgullosa de ti. Sigue así, trabajando hasta el último día», apunta la hermana de Estrella, Paqui García.

Para el presidente de Opción Sampedreña, Manuel Osorio, Estrella «no es que sea una sampedreña más; se ha integrado perfectamente, se ha mezclado y es de esas personas que crean pueblo, que hacen San Pedro».

«Además de tener su negocio de peluquería, enseñaba a los niños a bailar. Se sumó a la asociación de vecinos El Cruce, cuya presidencia ejerció durante muchos años. Ahora -ya jubilada- que podría estar más tranquila, sigue trabajando por sus vecinos», agrega el presidente de un partido que, con motivo del Día de la Mujer, organizó un acto para reconocer la trayectoria Estrella García.