Afectados por la riada se echan a la calle en Teba antes de viajar a Madrid

Desconfían de que la declaración de zona catastrófica se apruebe este viernes pese a lo anunciado

«El pueblo unido jamás será vencido» y «Teba, zona catastrófica ya». Bajo estas consignas, unos 2.500 vecinos de Teba y Campillos, así como de municipios vecinos, se conjuraron en la tarde de este jueves antes de coger varios autobuses para reclamar ante la puerta del Congreso de los Diputados la designación como zona catastrófica de los núcleos afectados por la riada de hace dos semanas. «No sólo no pararemos sino que no nos fiamos», expresó el alcalde de Teba, Cristóbal Corral, quien recordó a este medio múltiples casos de zonas que recibieron el anuncio de que tendrían esta designación por parte del Gobierno central pero que nunca llegó a consumarse. «Hasta que no lo veamos en el BOE no nos conformaremos», dijo el regidor, que ha partido hoy entre vítores en uno de los cuatros autobuses de Teba en los que viajaron 200 vecinos. Previsiblemente, la declaración será aprobada mañana viernes en el Consejo de Ministros.

La concentración convocada hoy mismo, reunió en cuestión de horas a una ingente cantidad de personas que al llamamiento de «Defiende Teba», que se publicó en carteles y en redes sociales, acudieron para recorrer las calles del centro en una manifestación que pasó por las calles Herradoras, Antequera, Albarrada, San Francisco y Grande para terminar en la iglesia local, donde desde el sábado se mantiene un encierro de protesta. Desde allí se gestaron las acciones de protesta que se han desarrollado estos días, incluyendo el corte de la carretera A-357 Málaga-Campillos y la N-342 Jerez-Cartagena. Un improvisado lugar de protesta donde el alcalde tebeño de IU llegó a organizar exitosamente hasta dos asambleas multitudinarias de vecinos a las que acudieron no sólo afectados sino amigos, familiares y las decenas de voluntarios que llegaron desde enclaves cercanos para mostrar su solidaridad.

En la puerta de la iglesia, una macroasamblea con todos los asistentes puso punto y final a la protesta donde las autoridades presentes reclamaron «respeto» para Campillos y Teba.

Por su parte, el alcalde de Campillos, Francisco Guerrero, declaró que «a nosotros, como nos engañaron una vez, no lo creemos y seguimos con las movilizaciones, porque las palabras se las lleva el viento». Además, incidió en que se trata de una reclamación «justa», lamentando que el pasado viernes en Sevilla no se llevara a cabo la citada declaración de zona catastrófica. «Fue un hecho lamentable porque nos habían creado todas las expectativas posibles, hicimos un trabajo descomunal para presentar todos los datos y al final nos defraudaron y engañaron», afirmó. Guerrero señaló que «hoy mismo ha dicho el ministro que se va a aprobar en el Consejo de Ministros pero no nos lo creemos», añadiendo que «se nos ha dicho por activa y pasiva que sí, pero hasta ayer ningún cargo público había dicho que se hiciera». «Nosotros vamos a seguir con nuestras reivindicaciones y lucha porque creemos que nos han arrebatado en 12 horas nuestro presente y futuro. Seguiremos trabajando y en la lucha», insistió.

Durante la jornada, Antonio Maíllo, candidato de IU al Parlamento, visitó Campillos y exigió que la administración central cumpla, así como aplaudió la ampliación de las ayudas por parte del Gobierno y reclamó la exención de las peonadas a los afectados.