Escuchando ‘Sacrifice’, la magistral canción de Elton John, me han venido a la memoria las palabras del presidente del Gobierno cuando se le ha preguntado por su postura con respecto a su previsible decisión de otorgar el polémico indulto en el caso del ‘procés’ catalán. Sánchez, en su habitual y estudiado tono mesiánico y monocorde, parece tener muy clara cuál va a ser su decisión y las razones para ello, y lo hará, dice, en conciencia. En su conciencia, claro. También ha manifestado que esta medida no va a tener un coste electoral para su partido, que es mucho decir, según las declaraciones que se están produciendo de destacados miembros de su formación política. Pero si lo dice será por algo, supongo, que para algo es el que manda. Me enternece que el presidente haya dado a entender que se sacrifica por todos nosotros, y por eso me emociono con ‘Sacrifice’, una canción que me encanta escuchar sin que me cree problemas de conciencia ni que me afecte electoralmente, espero.