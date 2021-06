«Si uno se queda siempre pendiente de lo que fue nunca va a mejorar lo que es». Esta frase no es mía, la pronunció en los micrófonos de deportes COPE Málaga el para muchos mejor entrenador de la historia de Unicaja, Sergio Scariolo. En esta mismas páginas denunciaba Juan Carlos Bonilla la inexistencia de una política de comunicación en el club para explicar esta decisión tan importante. No podía estar más de acuerdo con estos dos referentes de la afición de Unicaja.

La realidad es que Unicaja no ha renunciado a la Euroliga, deja la Eurocup. La Euroliga despidió a Unicaja el día que decidió dar su tercera licencia A al Baskonia en lugar de al equipo de Los Guindos ante la pasividad de la directiva del equipo verde. Ese día comenzó una cuesta abajo que nos ha traído hasta aquí. ¿Se han ganado títulos? Sí. ¿Se ha vuelto a jugar la Euroliga? Sí. ¿La permanencia definitiva en la mejor competición después de la NBA es posible? No, y cada vez estaba más lejos.

El empuje económico y deportivo de Valencia le dará pronto la cuarta licencia A de la ACB y en una competición cerrada de 20 equipos nunca habrá 5 equipos españoles.

En los últimos años muchos han acusado al club de no moverse, de dejar morir poco a poco el proyecto, de ser cada año un poco peor, de que «aquí nunca pasa nada», pues esta vez no ha sido así. Se ha apostado fuerte por el cambio por una solución que puede salir bien, mal o muy mal, pero que, desde mi punto de vista, era la única opción de real de crecimiento a corto plazo.

¿Hablamos de la Virtus de Bolonia? El club italiano, histórico del baloncesto europeo, volvía con fuerza: estrellas, dinero, glamour, pabellón… y ¿qué pasó? Que este año volverá a jugar la Eurocup a pesar de arrasar al Armani Milán en la final de la LEGA. La Euroliga es una competición casi cerrada y la Eurocup tiene fecha de caducidad.

Si analizamos los últimos años de Unicaja la realidad es ésta. Cada vez se está más lejos del nivel de los 3 equipos de Euroliga y los que han apostado por la BCL de verdad, Tenerife y Burgos, han pasado al equipo verde en nivel competitivo. Es así. Tinerfeños y burgaleses han renunciado a la Eurocup estas dos ultimas temporadas para crecer en la BCL y les ha ido muy bien.

Si la base de que parte Unicaja es mejor de la que tenían estos dos equipos, ¿por qué vamos a pensar que a los malagueños les va a ir peor? Sobre el nivel competitivo hable hace una semana y sigo creyendo que hay demasiados clichés preestablecidos. Unicaja jugó la Eurocup este año ante Metro 92, Ulm, Mornar Bar, Buducnost y Brescia y no pudo ser primero. Después se midió a Joventut, Mónaco y Nanterre 92 y fue el último de la clasificación.

El Burgos jugó esta temporada, elijo a este equipo por ser el campeón, ante Brindisi, Darussafaka, Oostende, Tenerife, Igokea, Riga, Hapoel, Strasburgo y Pinar Karsiyaka. ¿Realmente estos equipos son peores que los rivales de Unicaja? No lo creo. Incluso el proyecto crece y este año además de Unicaja se suma el mítico PAOK Salónica y habrá más.

Es una decisión muy arriesgada y puede salir muy mal pero creo que para llegar a la élite europea ahora hay dos opciones. La primera es con mucho dinero: Fichas jugadores estrella, construyes un nuevo pabellón, lo llenas de gente y presentas un proyecto sólido y fiable a 10 años. ¿Eso es posible en Málaga? Creo que no. La segunda es apostando por la FIBA: Juegas la BCL y creces con la competición, ganas dinero, probablemente títulos y te conviertes en un referente del torneo.

Si algún día ambas competiciones se fusionan estarás seguro dentro de la nueva liga, algo que no ocurriría desde la Eurocup. Si esto no ocurre jugarás una competición del mismo nivel que la Eurocup pero no te costará dinero, puedes crecer deportivamente y ganar títulos que no tienes y que publicitariamente son muy rentables como la Intercontinental. Suerte y poneros la mascarilla.