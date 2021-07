La Basketball Champions League ha comenzado para Unicaja. El equipo de Fotis Katsikaris ya conoce a sus primeros rivales. El inicio de un camino que debe recorrer hasta el final pero que no será tan fácil como algunos pensaban. La BCL no es un tour por países lejanos y equipos malos donde los malagueños vayan a ganar sus partidos sin bajarse del autobús y cobrar un cheque de un millón de euros. Como se ha demostrado en el sorteo el camino no será fácil y la competición ha crecido mucho.

El viaje más lejano de los verdes será a la, durante años, ciudad prohibida de Rusia. La ciudad natal de Maxim Gorki, cuyo nombre adoptó hasta 1990, y la cuna de los automóviles GAZ. Una ciudad con una gran industria militar que le valió ser objetivo prioritario de la Lufwaffe, la aviación nazi, durante la Segunda Guerra Mundial. Una ciudad prohibida durante más de 40 años a los extranjeros para ocultar sus fabricas armamentísticas. El equipo fue fundado en el año 2000 en el Instituto Pedagógico Ingeniero Volzhsky (VIPI) y con ese nombre jugó en la tercera división rusa hasta que cambió su nombre por el de Academia de Baloncesto Nizhegorodsky (NBA) y más adelante adquirió el nombre de su ciudad.

Un equipo potente que sale a ganar la competición, el año pasado organizo la F8, y que mantiene a su entrenador, Zoran Lukic, y a su estrella, Kasey Shepherd. Un base americano que la pasada temporada fue MVP de los play off. Es un equipo con una gran base rusa, la pasada temporada contaron con Andrea Vorontsevich, un grupo americano de calidad y sin muchos problemas de dinero.

El Lavrio es el actual subcampeón de la liga griega. La ciudad es famosa por sus minas de plata, a solo 60 kilómetros de Atenas, que suministraban a la gloriosa Grecia de Pericles. El logo del club es un búho que simboliza las antiguas monedas que los atenienses fabricaban con los metales de sus minas. El equipo esta entrenado desde 2005 por Christos Serellis, lo cogió en la cuarta división y lo ha llevado al subcampeonato, perdiendo la final con el temible Panathinaikos por 3-1. En este momento sólo cuenta con un jugador en plantilla, Kenny Goins, una estrella de la Universidad de Michigan State al que el entrenador Tom Izzo rechazó en un primer momento y fue el héroe que llevó a su equipo a la Final Four de 2019 con una canasta sobre la bocina contra el archienemigo Duke de coach K. Un partido que nunca hubiera jugado si su familia no hubiera solicitado un crédito de 17.000 dólares para pagar el curso escolar porque Izzo le había dejado sin beca deportiva.

Dijon es el actual subcampeón de liga y copa en Francia. En el camino eliminó al Monaco que dejó en la cuneta a Unicaja y luego ganó la Eurocup. El equipo tiene un curioso origen que esta relacionado con las 3 letras que lucen en su escudo JDA. La capital de la Borgoña, una de las principales zonas vitivinícolas de Francia, vio nacer en 1880 una asociación, en la Rue St Philibert, llamada Jeanne d’Arc Dijon Bourgogne. El objetivo fomentar la gimnasia, la armonía, el coro, el fútbol y el teatro. Entre las dos guerras mundiales creó nuevas secciones como el tenis de mesa, la esgrima, el campo a través o el baloncesto. Un artículo periodístico que acortaba el nombre a JDA Dijón dio origen al escudo del club y a que muchas personas lejos de Francia desconozcan su origen.

Nenad Markovic, ex jugador y ex entrenador de la ACB, debuta en el banquillo para dirigir a un equipo liderado por el veterano base David Holston y el ex jugador del Manresa Chase Simon que no tuvo un paso brillante por nuestra liga y que es primo de Randy Brown. El jugador que ganó los tres títulos del segundo triplete de los Chicago Bulls de Michael Jordan y que hace poco vimos en la serie «The Last Dance».

Un comienzo difícil pero que Unicaja tiene que superar como líder de grupo para evitar sorpresas en el futuro.

Suerte y poneos la mascarilla, salva vidas.