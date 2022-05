Estado en la calle Mendoza

Buenas tardes, mi nombre es Lourdes, vivo en Huelin, en la calle Mendoza con mi marido, que padece una discapacidad del 55 por ciento y dos hijos menores. La calle Mendoza es la paralela a Echeverría de Huelin, donde por supuesto hay mucha más limpieza que en nuestra calle y los cubos de basura no los dejan debajo de ningún balcón… En mi caso, justo debajo de mi balcón padezco desde hace años tres cubos juntos de basura . He llamado muchas veces a Limasa para pedir que dejen solo un cubo, tal y como está en el resto de la calle y no me hacen ni caso… Puse también una reclamación por su página de internet en el Ayuntamiento hace algunos meses… y nada… No hacen nada y estoy desesperada. Todos los días tengo que estar cerrando los cubos varias veces al día, ya que desprenden olores muy fuertes que entran por el balcón, más si cabe en verano, ya que encima la gente los deja abiertos y si no, depositan la basura directamente en el suelo. Es inhumano, de vez en cuando además de cucarachas, vemos ratas. ¿Podéis hacer algo? Muchas gracias.

Lourdes García. Málaga