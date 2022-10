Me gustaría escribir poesías. En prosa poética, me agradaría relatar algo sobre la montaña. Me encantaría sentirme orgulloso de pertenecer a la raza humana. Me complacería transcribir una fábula cuya moraleja fuera que el hombre es bueno, que somos capaces de ser generosos, que podemos confiar en la sensatez del hombre... Me alegraría tener el poder de que mis cuentos se hicieran realidad para inventarme una historia en la que Biden, Putin, Zelenski y Xi Jinping se vinieran conmigo a la cascada de Cola de Caballo en Ordesa: con sus respectivas mochilas, sus bastones, sus bocadillos, sus pantalones cortos, sus gafas de sol, sus gorras, sus botas, etc. Y una vez allí, nos mojamos los pies en el Arazas. Entonces, concebiría que Biden se tuerce un pie, le pusimos una venda elástica y todos a una, lo bajamos a cuestas haciendo con los bastones un asiento. Entonces, discurriría por ejemplo que unos lobos hambrientos nos atacan. Y Putin, aprovechando que sabe artes marciales, se puso al frente del grupo y cuando uno de los lobos salta para devorarnos, él le propina una «Mawashi Geri» o patada giratoria, que lo deja cao. A otro le da una «Ashi Barai» o barrido de pies. A otro le da una «Gedan Mawashi Geri» o patada Redonda Baja. Y al último, una «Tatsumaki Senpuu Kyaku» o tornado Kick. Después de lo cual, la manada de lobos se fue con el rabo entre las piernas. Entonces, por turnos llevamos a Biden a la pradera y allí cogimos el coche para Zaragoza. Eso sí, no sin antes tomar unas cervezas en el bar de Fiscal y brindar por la amistad. ¡Ay! A pesar de todo, qué bien me lo he pasado imaginando que podríamos ser 5 amigos de excursión otoñal en Ordesa. Ojalá se hiciera realidad, ¡Dios lo quiera!

Venancio Rodríguez Sanz

Málaga