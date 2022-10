La recolección de naranjas

Los de Ciudadanos no tienen para pagar las sedes. Pero sí sus hipotecas. Alguien dijo que Ciudadanos está muerto: en Andalucía están vivos y coleando, o sea, vivos y cobrando.

El PP no para de fichar para la Junta a exaltos cargos naranja y el último en incorporarse ha sido Juan Marín, exvicepresidente y exconsejero de Turismo, que presidirá el Consejo Económico y Social. No sabemos si el tal Consejo, no hay ironía, es fundamental para Andalucía y su devenir y su prosperidad y eficiencia o solo es un chiringuito de esos que montaron los socialistas y que los populares decían que iban a desmontar. Consejo Económico y Social. Consejos necesitamos, desde luego. Sobre cómo colocarse bien, por ejemplo.

Marín fue una de las sonrisas del Gobierno; hombre afable, adaptable y mimetizado con el Partido Popular. Para preparar bien el terreno antes de su colocación se aireó eso de que Juanma Moreno le había ofrecido entrar en el Gobierno y él se había negado. Ejem. Luego lo llevaron a un par de programas a hacer torrijas y finalmente se voceó que no le hacía ascos a volver al ámbito privado. Hay vida fuera de la política y tal. Igual han tenido que rogarle mucho.

Marín no logró ni su escaño, aunque pudiera ser uno de esos muchos casos de tío chachi que cae bien pero al que no se le vota. Ya son legión los ciudadaners integrados en la Junta en diversos cometidos.

Al contrario de lo que decía Celia Cruz, aquí sí hay sitio para tanta gente. El Partido Popular tiene para dar y repartir, dominando en Andalucía tantas administraciones. El PP era la tierra prometida de Ciudadanos. Hay quien lo vio pronto. Otros darán la cara en las municipales.