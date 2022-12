Feijóo pide la hora. La hora favorita de los votantes es la urna en punto. Tal vez los muy demócratas prefieran la urna y media. El otro día en el Senado exigió seis veces que haya elecciones. No por mucho madrugar vas a las urnas más temprano. En el PP temen ya el defecto Feijóo, dado que el líder gallego va flojeando en las encuestas. Sánchez es mucho Sánchez (con esta frase no queremos emular el columnismo de Rajoy) y está labrando una victoria del socialismo en Barcelona y en Cataluña que por ahora no le quita votos en el resto de España. O sí. Pero no se los suma al PP. Abascal va siendo más hábil que Feijóo y casi no importa cuando lea esta frase. Ha dicho el jefe de Vox que las elecciones las convoca Sánchez cuando quiera pero que la moción de censura la pueden activar ellos a voluntad. Incluso perdiéndola, la moción es un instrumento político potente para visualizar alternativas.

A Feijóo se le puede hacer muy largo el año que queda hasta los comicios. Sus enemigos, o sea sus compañeros de partido, siguen siendo muy casadistas. No partidarios de Pablo Casado, sino apóstoles de fulminar a alguien al estilo de cómo se fulminó a Casado. Feijóo creyó que solo tenía que seguir el viejo consejo de Miguel Ángel Rodríguez a Aznar e incluso a Rajoy: no hables mucho, no te salgas del tiesto. La economía pudrirá a este Gobierno. Pero resulta que aunque sigamos sin longanizas para atar a los perros, el desastre aún no es tal y las medidas que protegen a la gente son muchas. Se topó el precio del gas y la luz, se va conteniendo la inflación y se multiplican las ayudas, subsidios, etc. No nos faltan ministros zotes ni legislaciones estúpidas, ni colonización del poder judicial, ni cesiones que enervan al más pintado; pero háblale tú de sedición al que habiéndole garantizado que la crisis le cortaría la yugular, ve cómo con un meñique es suficiente. Antes de pedir elecciones conviene aceptar el resultado de las pasadas, ha dicho Sánchez, al que le ponen a huevo las tautologías y al que le queda un año para bailar, impulsar el ayusismo y dejar que el PP se desgañite. Nadie aguanta un año gritando, y como única propuesta, que haya elecciones. Atentos.